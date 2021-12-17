「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1：校長室也接到…電話內容曝

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

四大公投即將於12月18日正式投票，然而這兩天許多人都接到「核四公投領銜人黃士修」的語音拜票，希望能在「重啟核四」投下同意票，許多議員也在臉書PO文表示有接到電話，消息一出引起討論，有網友透露「每天都打來拜票，超煩」，甚至還有人笑說「沒有接到電話是不是國家級邊緣人？」

全國性公民投票進入倒數階段，不少民眾紛紛表示「接到黃士修的拉票電話」，民進黨台北市議員簡舒培15日就在臉書PO文，「晚上我家室內電話響起，阮尪說黃士修找我，真的嚇死我，接聽後，發現原來是電話錄音，說他在絕食啦…」。

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簡舒培也提到，以過去經驗來看，這樣一波電話錄音拜票，一個議員選區起跳價10萬元，到底為什麼這麼有錢呢？想問問，有人也接到黃士修電話語音拜票嗎？」

▲核四廠是否重啟成為社會焦點議題。圖為核四廠。（圖／台電提供）

對此，不少網友大喊「我也有接到」，「我住台中，也接到了」、「浪費時間立刻掛斷」、「新北晚上有收到，忍不住對電話罵了髒話」、「我在台南也接到」、「新北新店也有接到，媽媽聽到黃士修….就把電話摔到沙發上了」、「這時候我寧願我是邊緣人」、「今天聽到至少十位朋友接到『我是黃士修』的來電，最扯的是高中校長室電話也接到」、「我還以為是地獄來的電話，真觸霉頭」。

由於黃士修電話拜票的頻率超高，還有網友笑說，沒接到電話的都是國家級邊緣人，「我就是那個邊緣人」、「宇宙級邊緣人：國家警報收不到+所有券也抽不到+土條電話也沒份」。還有人傻眼表示，「正當我PO文炫耀，沒接到土條電話，結果瞬間電話響起，『你好，我是黃士修...』，真的不要鐵齒」。

▲記者也接到黃士修的拜票電話。（圖／ETtoday記者提供）

核四公投領銜人黃士修在意見發表會提到，希望民眾可以給核四廠、民主及科學一次機會，12月18日蓋同意票，這樣才能查明真相及弊案，另外，黃士修也在13日中午開始進行絕食行動，將絕食到公投結果出來，呼籲大家站出來，「拿回人民當家作主的權力」。