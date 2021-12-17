汪毅夫：國民黨反共派　跟民進黨台獨派「都是敵對力量」

▲汪毅夫。（圖／翻攝陸媒）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸智庫「全國台灣研究會」會長汪毅夫近日發文指出，頑固堅持反共立場的「國民黨頑固派」與死硬堅持台獨的「民進黨反動派」，都是阻礙實現祖國統一的主要敵對力量，「不放棄反共立場的國民黨人就是國民黨頑固派，不放棄台獨主張的民進黨人就是民進黨反動派。」

汪毅夫該篇文章的標題為「台灣問題與研究台灣問題的立場」，他表示，必須明確認識到，「反共立場」和「台獨主張」在性質上都是反動的，國民黨頑固派、民進黨反動派的同質化傾向是危險的。

汪毅夫提到，民進黨反對「一國兩制」，國民黨也有人高分貝喊話反對「一國兩制」，國民黨最近宣布的新政綱居然把反對「一國兩制」同反對「台獨」並列，「許多人對此莫名驚詫，其實，最早反對一國兩制，最早將一國兩制污名化者正是國民黨頑固派。」

汪毅夫強調，頑固堅持反共立場的國民黨頑固派，和死硬堅持台獨主張的民進黨反動派，都是製造台灣問題、妨礙解決台灣問題、阻礙實現祖國統一的主要敵對力量。

汪毅夫還說，當然，國民黨不是鐵板一塊，民進黨也不是一塊鐵板，至於「誰是誰」的問題，不放棄反共立場的國民黨人就是國民黨頑固派，不放棄台獨主張的民進黨人就是民進黨反動派，其理至明，不言而喻。