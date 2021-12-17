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大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火！　有人全身漆黑被抬出

記者張方瑀／綜合報導

大阪北新地市區一棟住商混合大樓在當地時間17日上午1右發生嚴重火警，導致27人失去呼吸心跳，最新消息確認有其中9人死亡。調查人員表示，有人通報是一名男子在4樓身心科診所內縱火後逃離現場，目前正在進行詳細調查。

位在北新地1丁目的8層樓建築「堂島北大樓」在17日上午發生火警，儘管火勢在30多分鐘內即撲滅，但仍造成27人呼吸停止，包含17名男性和11名女性，傷患分別被送至大阪市內13間醫院，目前已知其中有9人死亡、2人恢復呼吸心跳、1人住進加護病房；院方也表示，大部分的傷患都不是被燒傷，而是一氧化碳中毒。

案發現場周邊辦公大樓和餐廳林立，是大阪市區內的繁華地段，而發生火警的是棟8層樓高的住商混合大樓，起火點是位於4樓的西梅田身心診所，其對外窗也被消防員打破，裡面全燒到焦黑。大樓對面的電器行65歲員工表示，「4樓窗戶都被燒成橘紅色，黑色濃煙籠罩在天花板，還有一名女性從6樓揮手求助。」

在附近上班的30歲女性表示，現場除了濃煙刺鼻的味道之外，還有看到全身漆黑的人不斷從大樓內被抬出來，救護人員不斷進行心臟按摩，周圍氣氛非常恐慌。另一名30歲上班族表示，「我在附近上班時聽到消防車的聲音，往外看整棟大樓都是濃煙，聽說很多人來不及逃，真的很可怕。」

初稿12：47
更新13：00

《朝日新聞》列出日本過去發生的重大火災事件，以下依據發生時間順序，整理出死傷較為慘重的案件。

1972年5月大阪千日百貨火災：118死、42輕重傷
1982年2月東京新日本酒店火災：33死
2001年9月東京新宿歌舞伎町住商混和大樓火災：44死
2009年3月群馬縣澀川市養老院「靜養之家玉響」火災：10死
2019年7月京都市京都動畫縱火案：36死、32輕重傷

▲▼ 日本大阪市中心17日發生大火。（圖／路透）

▲日本大阪市中心17日發生嚴重火災。（圖／路透）

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