台中工廠大火空拍畫面曝！濃煙狂竄紅光照天　3失聯員工找到了

記者鄧木卿、白珈陽、林冠吟／台中報導

台中西屯區環中路三段一間工廠17日下午2時許發生一起火警事故！現場火勢之大，濃煙遮天，就連鄰近的台74線快速道路也受到影響，台中消防局獲報後也立即出動10輛消防車、3輛救護車與26名人員前往灌救，而稍早有報案者表示有3名員工失聯，所幸目前皆已與失聯員工連絡上，警消目前正全力撲滅火勢中。初步了解，此次事件共有3人受傷，其中一名為工廠員工在逃生時自2樓跳下，因而扭傷腳踝，另2名傷患為附近住戶，受有輕微吸入性嗆傷。

▲台中西屯工廠大火。（圖／翻攝自臉書張喬志）



台中西屯區環中路三段工廠17日下午傳出火警意外，從空拍畫面可以看到，遠遠就看到濃煙竄天，而鏡頭湊近後更可以看見，火勢已幾乎將半個工廠燒毀，火煙更是飄到鄰近的台74線快速道路上，而報案者初步報案時更指出有3名員工失聯，所幸稍早傳出好消息，失聯的3名員工皆已連絡上，而台中消防局獲報後也緊急派員前往滅火，目前正在全力灌救中，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼台中西屯工廠大火。（圖／翻攝自臉書張喬志）

台中消防局六大隊組長吳泰元指出，下午2時09許接獲報案，消防局緊急到場後發現，起火建築物為2樓木材家具工廠，初期有3名傷者，3名傷者皆已送醫，其中一名為工廠員工，其在逃生時從2樓跳下，因而扭傷腳踝；另2名傷者為附近住戶，受有輕微吸入性嗆傷，目前工廠人員都已撤出，無人傷亡，至於詳細起火原因仍有待調查，而警消目前也已將火勢控制，僅剩殘火尚在撲滅中。

▲▼台中西屯家具工廠大火，目前火勢已控制，僅剩殘火尚在撲滅中。（圖／記者白珈陽攝）