移民署「安心接種疫苗專案」　失聯移工安心打疫苗還獲贈白米

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站向東港區漁會借場地設疫苗快打站，提供漁工就近施打 。（圖／移民署屏東縣服務站提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站為推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，加速提升疫苗施打覆蓋率，與與屏東縣衛生局等單位合作，16日擴大辦理行動服務，借用東港區漁會場地設立疫苗快打站，貼心提供漁工就近施打，共237位完成施打作業，10多逾期，在完成後贈送1包白米，對防堵疫情相當有幫助。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站估計屏南地區漁工約有3000位，有漁工先前已施打，由於漁工要出海，工作忙碌，屏東縣服務站偕同衛生局、東港戶政事務所、海口人社區經營協會、東港區新住民家庭服務中心、東港警分局、海洋及漁業事務管理所及該署屏東縣專勤隊與國境事務大隊高雄港國境事務隊等單位攜手合作，提供這項快打苗服務，希望在台外來人口都能趕快提升保護力，共同防堵疫情。

受到疫情影響而暫時無法返回越南的失聯移工阿文說，感謝屏東縣專勤隊協助他完成預約登記，並且很快就通知今天就近前來施打疫苗，同行友人經過屏東縣服務站人員現場核發統一證號，也當場就完成接種，兩人都開心的各拿1包白米離開，對於臺灣政府的便民及友善措施大力稱讚，直說要趕快跟同鄉宣傳，請大家把握機會趕快接種疫苗，不論在台生活還是返國都能比較安心。

屏東縣服務站主任黃仲傑表示，為了將逾期停（居）留外來人口納入台灣防疫體系，由於台灣疫苗供應量相當充足，移民署推動安心接種疫苗專案，實施期間至明年1月31日止，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」的「四不原則」，已協助屏東縣超過300名逾期外來人口完成接種。有關施打疫苗相關資訊，可致電屏東縣服務站（電話：08-766-1885）由專人提供諮詢服務，或是向屏東縣各地區新住民家庭服務中心洽詢。