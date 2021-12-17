農藥冬季漲價大家囤！2賊專闖蓮霧園狂偷　實名制難銷贓慘了

▲東港警方查獲王、余兩男子涉嫌偷農藥 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉發生數起蓮霧園農藥失竊案，東港警方成立專案小組追查，調閱監視系統，循線逮獲王、余兩名男子，由於購買農藥採實名制，但銷贓不易，兩人偷來的農藥均藏放在王嫌的工寮內，訊後依竊盜罪嫌送辦。

東港警分局轄區於10月初在林邊鄉連續發生數起蓮霧園倉庫內農藥遭竊，警方展開調查，發現由於冬季係蓮霧產季，農藥價格即會上漲，農民均會提早購買預置農藥儲放蓮霧園倉庫內來降低農作之成本，竊嫌掌握農民習性認有機可乘，並利用夜間潛入邊偏遠蓮霧園倉庫行竊。

立即成立專案小組調閱路口監視器追緝，分局長林文煜也馬上指示業務單位調整規劃該地區護農專案巡邏勤務防止是類案件發生。

經2個多月的偵辦，掌握王姓男子(56歲)、余姓男子(41歲) 兩人涉嫌重大，向屏東地方法院聲請搜索票前往執行，在余嫌工寮內查獲農藥等贓物，將兩人帶回調查。

警方說，由於現行法令規定買賣農藥需實名制，一般農藥行不願收來歷不明農藥，竊嫌銷贓無門，查扣失竊農藥及農具已由被害人領回，訊後以竊盜罪嫌送辦。

東港分局強調，農產品係農民辛勞付出的收獲，亦是維持家庭經濟的命脈，警方絕不容許宵小竊取農民大半年辛勞，將會加強各項護農專案勤務，遇案類似案件，將會積極鍥而不捨偵辦展現執法之絕心，絕不寬貸。