嬌生「血栓風險」高於預期　美CDC專家建議限打：輝瑞、莫德納優先

▲美國CDC表示，嬌生疫苗血栓發病率高於預期。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）免疫諮詢委員會16日建議，大多數國民應接種輝瑞、莫德納此二款mRNA疫苗，而非具有罕見卻嚴重血栓風險的嬌生疫苗。根據CDC數據，與嬌生相關的「血栓併血小板低下症候群」（TTS）發生率高於預期，該國目前累計50多例，其中9人死亡，每施打100萬劑嬌生疫苗，就會出現3.83例。

《路透社》、《每日郵報》報導，專家小組一致投票通過上述建議，將交由CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）決定是否批准。CDC專家小組指出，疫苗問世以來已經發生許多變化，輝瑞及莫德納的供應量也變得非常充足；此外，嬌生防護力較低，2個月後就需接種加強針，而mRNA疫苗在完整接種6個月後，才需追加第3劑。

▲美國目前開放民眾施打莫德納、嬌生及輝瑞三款疫苗。（圖／路透）



嬌生發布聲明表示，接種者的安全及福祉為首要考量，期待與CDC合作，進行下一步計畫。該藥廠科學家希頓（Penny Heaton）強調，此疫苗只需一劑就能產生強大且持久的免疫反應，「在許多人沒有回來施打第二劑或加強針的狀況下，單劑嬌生疫苗的持久性作為主要方案，在拯救美國及全球人民性命方面，可能帶來至關重要的影響。」

由於嬌生疫苗只須施打一劑，廣受部分族群歡迎，尤其對街友等較難獲得醫療資源的群體而言，更是重要。雖然AZ、嬌生此二款腺病毒（adenovirus）疫苗具有罕見血栓風險，但能夠在較高溫環境下保存及運送，更容易在中低收入國家使用。