北市防疫旅館2例Delta確診　蔡炳坤：可能取餐時空氣接觸

▲蔡炳坤赴松山高中視察學生施打第二劑BNT疫苗。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

國際疫情嚴峻，台灣目前每日確診個案以境外移入為主，但日前爆出在防疫旅館有感染情事發生，引來各界關注。針對北市中正區某防疫旅館出現2例確診個案，台北市副市長蔡炳坤表示，研判可能是開門取餐時短暫空氣接觸導致感染，目前已經將該樓層清空，請空調專業人員到現場會勘。

蔡炳坤表示，這些都是必須要從中了解原因所在，台北的兩個個案是住在同一個樓層的隔壁，目前已經把樓層全部清空，也有請空調人員到現場做會勘。

蔡炳坤指出，目前在思考一個問題，雖然兩個確診者沒有互動接觸，但在走道、門打開，極可能在送餐短暫的接觸，或是氣流流通，這問題值得進一步了解。

蔡炳坤也證實，這2位的基因定序出來，都是Delta變異株，看起來關聯性是存在的，目前專家學者已就這問題在討論，現階段防疫旅館變成風險最大的，因為境外回來的都在旅館哩，因此接下來對於旅館會加強包括送餐、取餐的時間，要稍微區隔。

外界質疑感控課程還卡在中央，第一線的防疫旅館人員沒有受過相關的訓練。對此，蔡炳坤說，台北市防疫旅館工作人員都有做訓練，除了全面接種疫苗外，也要求儘速接種第3劑；此外，現在中央也有新的指令，要求第三天也要快篩，一定會把防疫做到最好。