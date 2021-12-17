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東吳團隊開發聰明衣櫥管家　提供穿搭推薦且讓舊衣升值

記者許敏溶／台北報導

不少民眾總有衣櫃內衣服少一件的感覺，東吳大學團隊結合人工智慧、機器學習、聊天機器人及大數據分析等技術，開發出「iCLOSEToU APP—最懂你的衣櫥管家」，以淺顯易懂的使用者介面，提供使用者衣櫥管理及穿搭推薦，並可使舊衣藉由回收及轉售找到再生價值，獲得今年大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽電商與金融科技組第1名。

「2021年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」、「2021年ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽」，今年共有來自全國32所大專校院、183名跨域程式設計高手獲獎，今（17日）在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，現場除頒發獎狀以及5千元至10萬元不等獎金，也安排競賽得獎作品在典禮會場實地展示。

▲▼東吳開發聰明衣櫥管家，提供民眾穿搭推薦且讓舊衣升值。（圖／記者許敏溶攝）

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▲東吳大學團隊開發出聰明衣櫥管家，提供民眾穿搭推薦且讓舊衣升值。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼東吳開發聰明衣櫥管家，提供民眾穿搭推薦且讓舊衣升值。（圖／記者許敏溶攝）

▲全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽今天頒獎，包括東吳、台科大等團隊獲得分組第一名。。（圖／記者許敏溶攝）

其中由東吳大學資訊管理學系林鈺倫、侯玟瑜、吳佳霖等人在黃心怡指導下，共同開發出「iCLOSEToU APP」，現為大四的林鈺倫說，去年冬天台北很冷，往往穿了衣服出門之後才發現不夠暖，要穿的舒服又漂亮不容易，才有開發這個APP的想法，在同學一起努力下，完成這個APP，也算是畢業作品。

▲▼東吳開發聰明衣櫥管家，提供民眾穿搭推薦且讓舊衣升值。（圖／記者許敏溶攝）

▲東吳大學團隊開發出聰明衣櫥管家APP，提供民眾穿搭推薦且讓舊衣升值。（圖／記者許敏溶攝）

林鈺倫說，這個APP不僅提供天氣穿搭，更延伸至衣櫥管理，以「2W1H」作為發想起點，延伸出要解決問題，包括：「衣櫃有什麼？（What）」、「今天穿什麼？（What）」和「今天怎麼穿？（How）」，而為了有效解決問題，結合時下的人工智慧、機器學習、聊天機器人及大數據分析，做為應用程式開發基礎。

林鈺倫進一步說明，App除提供基本天氣預報功能，還有衣櫥管理功能、穿搭推薦功能、因地制宜服裝推薦功能、、幸運色發送功能、購買／行程推薦功能與Useful功能，其中藉由回收及轉售，讓衣物尋覓再生價值，讓舊衣不再只是舊衣，而是重新找到下一個需要的人，也為愛地球、做環保作出貢獻。

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