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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯盧將缺席藍營民主守夜　朱立倫：不指謫個人要擁抱民意

記者高堂堯／南投報導

明天就是4大公投案投票日，國民黨主席朱立倫上午到南投市以車隊掃街，為催出過半的4張同意票做最後衝刺；針對新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕可能不出席今晚的守夜活動，朱立倫強調「不用把手指向任何一個個人」，要轉而擁抱民眾，才能獲得民意支持。

▲國民黨主席朱立倫於公投前一天赴南投做車隊掃街，宣傳4案都投同意。（圖／記者高堂堯攝）

▲國民黨主席朱立倫（右二）於公投前一天赴南投做車隊掃街，宣傳4案都投同意（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

朱立倫上午11時左右抵達南投市，與南投縣長林明溱、南投縣議長何勝豐、立委馬文君、南投市長宋懷琳和國民黨縣黨部主委林儒彬等人，一起登上車隊、沿街廣播，要民眾記得明天的公投，支持「四個都同意、台灣更美麗」；車隊經過菜市場時，也有不少「菜籃族」向朱立倫揮手，並比出「四」的手勢。

▲國民黨主席朱立倫於公投前一天赴南投做車隊掃街，宣傳4案都投同意。（圖／記者高堂堯攝）

除了全國各地的掃街宣傳，國民黨今晚也將舉行「民主守夜」活動，但稍早卻傳出新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營「百里侯」，可能不會出席參加，外界也評估可能會影響明天的公投各案投票率，甚至導致票數跨不過門檻而遭否決。

朱立倫說，今晚的民主守夜，主要為了努力到最後一分鐘，各縣市包括縣市長、鄉鎮市長、議員，大家都在努力，包括南投縣長林明溱也會留在南投為地方來打拼，很多人也都用視訊或錄影等各種方式表達支持。

朱立倫認為「不用把手指向任何一個個人」，這時應把手趕快揮向民眾，趕快擁抱民眾、趕快加油，而且這次公投的議題都跟政黨無關，都是為了人民的健康、安全、環保和經濟，請大家一定要站出來投票。
 

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