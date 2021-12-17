快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

記者楊蕓／新北報導

明天就是公投投票日，疑似有民眾擷取新北市長侯友宜對於「核廢料」的說法帶風向，並在中國時報刊登半版廣告，宣傳在公投重啟核四案投下不同意。對此，侯友宜17日上午受訪時動怒回應，「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取。」

▲疑似有民眾引述侯友宜「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」的主張帶風向，在中國時報刊登半版廣告。（圖／記者呂佳賢攝）

公投投票日前夕，疑似有民眾在中國時報刊登半版廣告，引述侯友宜說過「如果沒有辦法去處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，宣傳在重啟核四案上投下不同意票。

侯友宜17日受訪時被問到是否看過該篇廣告，侯友宜先低頭看了一下報紙便馬上搖頭，接著罕見動怒批評，「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取。」媒體追問，是否如果早點表態不會這樣？侯友宜則沒有多做回應。

事實上，針對公投議題，侯友宜已明確表示「反萊豬」的立場，他16日表示，這段時間他去菜市場視察，4,100多攤都寫著「台灣豬」；校園營養午餐所有的食材也都經過把關檢驗，甚至最困難的豬肉加工製品也都還是嚴格抽驗，若萊豬進來的話，加工製品的把關有一定的困難，「倒不如大家都不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」

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