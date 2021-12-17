「流光鋼琴」募資2千萬遲未出貨　上千人受害！快止付信用卡自保

▲「Meteo流光學習鋼琴」募資達2千萬遲未出貨，北市消保官發出消費警訊。（圖／翻攝網頁）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市政府法務局今（17）日發布消費警訊指出，由「超橘白股份有限公司」在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達2,543萬餘元，遭投訴遲未交貨，且公司一再公告出貨延期，法務局統計自11月30日起已接獲21筆消費申訴，呼籲消費者，除透過嘖嘖募資平台請求退款外，若是使用信用卡付款，可儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理；亦得考慮向法院聲請核發支付命令，以維護自身權益。

法務局指出，Meteo流光學習鋼琴以每台價格約1萬5千元，共獲1,714筆贊助，原公告自110年4月起出貨，出貨日期卻一再拖延，甚至要求消費者再贊助金額才可優先出貨。經消保官通知嘖嘖募資平台及超橘白股份有限公司蔡姓負責人到市府說明，負責人表示受影響之消費者約1,400餘人，商品皆尚未出貨，公司目前無資力退款，消保官要求應儘速履約或退款，並於官網說明進度，及公告後續履約及退款計畫。

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消保官呼籲消費者，除透過嘖嘖募資平台請求退款外，若使用信用卡付款，可儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理，又爭議帳款有申請期限，且申請過程中各家發卡銀行所需相關資料不同，資料詳備度將影響申請結果，建議逕向各家發卡銀行洽詢(可參爭議款申請注意事項)。消費者亦得考慮向法院聲請核發支付命令(詳參司法院全球資訊網/業務綜覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令)或起訴請求賠償，相關流程可洽各地方法院訴訟輔導科進一步詢問，以維護自身權益。

法務局最後提醒，在募資平台上預購商品，應審慎評估計畫提案人未如期給付商品亦未退款之風險承受度，法務局前已建議中央應研訂「群眾募資平台」相關法規且納入履約保障機制，以確保募資交易之安全。另於法規尚未制定前，籲請募資平台應擔負起企業社會責任，積極以自律機制提供消費者完善之保障，以重建消費者對募資平台之信心。

消費者如有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，臺北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。