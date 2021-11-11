World Gym毛巾之亂！北市申訴案298件　消保官：11／12前仍可解約

▲World Gym日前表示將不再提供毛巾，引爆會員質疑違約。（示意圖／記者林裕豐攝）

記者袁茵／台北報導

World Gym世界健身俱樂部2日宣布，不再提供毛巾服務，會員可在12月1日前無條件解約，且不需支付違約金；但10日又突然表示，恢復提供毛巾服務。台北市政府消保官表示，截至今年受理世界健身申訴案件共652件，其中298件為業者未依約免費提供毛巾，提醒消費者仍可於11月12日恢復毛巾服務前辦理終止契約。

台北市法務局11日發布消費警訊，World Gym於日前公告，「由於經營環境嚴峻，我們在此公告，將不再恢復毛巾服務，會員可於公告日起30天內，即11月2日至12月1日期間，向本公司提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用」，引爆會員不滿，透過網路串連提起申訴。

法務局指出，北市統計至2021年以來，受理世界健身申訴案件共652件，其中申訴業者未依約免費提供毛巾（浴巾）達298件。

法務局提到，World Gym於10日宣布，「自11月13日起，在原有提供毛巾服務的俱樂部，我們將恢復毛巾服務」，消保官提醒消費者，仍可於11月12日恢復毛巾服務前辦理終止契約，有意要辦理終止會籍會員可儘快辦理。

北市消保官強調，業者在調整服務時，應全面注意消費者權益，提供完善的配套方案，並應積極與消費者溝通，應善盡企業責任；消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。