知名素食餐廳「御蓮齋」無預警歇業　北市府籲消費者盡速退款餐券

▲御蓮齋門外張貼出租公告。（圖／台北市法務局提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市知名素食餐廳「御蓮齋」近日無預警歇業。對此，台北市法務局已於1日發布消費警訊，提醒手上仍有餐券的消費者，在信託履約保障期間內，盡速向信託銀行新光銀行申請退款，其退款申請諮詢專線為：02-8758-7288分機7828。

法務局指出，位在松山區南京東路5段的「御蓮齋」於2017年曾因新舊公司經營權移轉，衍生舊餐券能否繼續使用的爭議，現經營者御蓮蔬食股份有限公司無預警歇業，餐廳現場放置招租告示，北市衛生局已立案調查，將要求負責人說明。

北市消保官指出，為防範業者經營不善倒閉或惡意捲款避不見面，中央主管機關公告的商品（服務）禮券定型化契約應記載事項中有履約保障機制，禮券發行人必須提供自出售日起算至少1年的履約保障，一旦發生業者無法提供商品或服務即可向金融機構取回所繳交之價款，或由互保之同業代為提供商品或服務，以維護消費者權益。

法務局表示，履約保障期限自出售日起算1年即符合規定，故建議消費者購買禮券後，應盡早於履約保障期限內使用完畢，超過保障期限後，保障責任將自動解除，持券人僅能向禮券發行人主張權益。

法務局也提醒消費者，購買禮券時務必選擇有履約保障機制之合法禮券，避免事後消費權益受損；並可至法務局網站查詢禮券履約保障相關資訊；消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。