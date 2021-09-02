　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

知名素食餐廳「御蓮齋」無預警歇業　北市府籲消費者盡速退款餐券

▲御蓮齋門外張貼出租公告。（圖／台北市法務局提供）

▲御蓮齋門外張貼出租公告。（圖／台北市法務局提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市知名素食餐廳「御蓮齋」近日無預警歇業。對此，台北市法務局已於1日發布消費警訊，提醒手上仍有餐券的消費者，在信託履約保障期間內，盡速向信託銀行新光銀行申請退款，其退款申請諮詢專線為：02-8758-7288分機7828。

法務局指出，位在松山區南京東路5段的「御蓮齋」於2017年曾因新舊公司經營權移轉，衍生舊餐券能否繼續使用的爭議，現經營者御蓮蔬食股份有限公司無預警歇業，餐廳現場放置招租告示，北市衛生局已立案調查，將要求負責人說明。

北市消保官指出，為防範業者經營不善倒閉或惡意捲款避不見面，中央主管機關公告的商品（服務）禮券定型化契約應記載事項中有履約保障機制，禮券發行人必須提供自出售日起算至少1年的履約保障，一旦發生業者無法提供商品或服務即可向金融機構取回所繳交之價款，或由互保之同業代為提供商品或服務，以維護消費者權益。

法務局表示，履約保障期限自出售日起算1年即符合規定，故建議消費者購買禮券後，應盡早於履約保障期限內使用完畢，超過保障期限後，保障責任將自動解除，持券人僅能向禮券發行人主張權益。

法務局也提醒消費者，購買禮券時務必選擇有履約保障機制之合法禮券，避免事後消費權益受損；並可至法務局網站查詢禮券履約保障相關資訊；消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

▲▼御蓮齋門外張貼出租公告。（圖／台北市法務局提供）

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
知名餐廳無預警歇業！　有買餐券快退款
打高端後猝逝　陸之駿訃聞：捍衛台灣價值的任性男子
南非女確診康復返台奔父喪！3採陰竟轉陽　Ct值21
台彩更正27億買法合理？　投注站老闆說話了
2種人打BNT易過敏　莊人祥提醒「3症狀」立即就醫
變種病毒Mu台灣已驗出1例！　對疫苗有特別抵抗效果
警攻堅色情SM直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光
混打沒意義！澳專家直言：AZ保護力比BNT久　血栓真正風險曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學生成防疫孤兒　國民黨團批教育部打混：防疫補助每人只有92元

知名素食餐廳「御蓮齋」無預警歇業　北市府籲消費者盡速退款餐券

首批93.2萬劑BNT順利抵台　賴清德提出三個感謝

高雄藍議員揪看《天坑》！網喊要+1　他氣炸痛罵「踩歷史傷痛」

金山小編過勞死無下文？　王婉諭批侯友宜：看不到市府進一步作為

快訊／93萬劑BNT來了　侯友宜感謝郭台銘、台積電、慈濟無私無我奉獻

施打率先拚第一劑？　陳以信批中央：政治凌駕科學的錯誤施打政策

賴士葆：護航高端卻僅330位官員接種　沒見過這麼偽善的政府

BNT外箱「復必泰」消失　趙少康：民進黨派人剪掉

操盤桃園2022有信心　朱立倫：難預測民進黨出奇招、怪招

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

不捨爸媽辛苦！兒常跑工地幫忙 喜歡畫圖禮物被驚喜升級感動哭

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

學生成防疫孤兒　國民黨團批教育部打混：防疫補助每人只有92元

知名素食餐廳「御蓮齋」無預警歇業　北市府籲消費者盡速退款餐券

首批93.2萬劑BNT順利抵台　賴清德提出三個感謝

高雄藍議員揪看《天坑》！網喊要+1　他氣炸痛罵「踩歷史傷痛」

金山小編過勞死無下文？　王婉諭批侯友宜：看不到市府進一步作為

快訊／93萬劑BNT來了　侯友宜感謝郭台銘、台積電、慈濟無私無我奉獻

施打率先拚第一劑？　陳以信批中央：政治凌駕科學的錯誤施打政策

賴士葆：護航高端卻僅330位官員接種　沒見過這麼偽善的政府

BNT外箱「復必泰」消失　趙少康：民進黨派人剪掉

操盤桃園2022有信心　朱立倫：難預測民進黨出奇招、怪招

她「臉歪嘴斜」竟罹癌！搶救顏面神經麻痺　醫曝按4部位助復原

蔣淯安化身「英熊」一哥　想在爆滿主場打給球迷看

遭搭檔女星痛哭控「霸凌3罪狀」！　季芹暴怒請辭節目：我就受不了

「黑澀會美眉」第一個演員　小薰「背債2千萬」闖金鐘最感謝他

上街「見狗就熊抱」！英國奶汪散步狂建立連結　溫馨照萌翻網　

政治不要干預防疫　廖婉汝：別讓23～40歲青壯者成疫苗孤兒

陸開學發「習近平思想讀本」　小學就教「解決台灣問題」

狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

深田恭子戰勝病魔回歸！　停工3個月火辣低胸禮服報平安

南韓狼父性侵虐死20月大女兒　若判刑面臨執行化學閹割

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

BNT插隊陳時中很困難　上班族心死

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

BNT疫苗抵台　蔡英文稱「公私協力」遭網友批收割

拚經濟　雙北加碼優惠一次看

5大QA秒懂熊好券　綁定台北通先登記、再抽籤

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

明年基本工資調漲有譜！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪

知名素食餐廳「御蓮齋」無預警歇業　北市府籲消費者盡速退款餐券

民進黨憲改小組共識：選舉權下修至18歲

幕後／新竹市2022「4腳督」混戰　內部民調曝

蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

海軍通信兵騙砲　海軍司令部：司法單位偵辦中

更多熱門

相關新聞

疫情閉店才準備復業　苗栗知名田園餐廳驚傳大火

疫情閉店才準備復業　苗栗知名田園餐廳驚傳大火

苗栗縣公館鄉知名田園景觀餐廳「荷塘居」，23日上午旁邊鐵皮倉庫突然起火燃燒，火勢一度延燒至餐廳廚房；苗栗縣消防局接獲通報後立即前往灌救，消防隊員花了將近2個小時撲滅火勢，所幸餐廳因疫情關係暫時歇業，沒有造成人員傷亡。

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

停業變歇業！台中4大夜店之一　突拋「Goodbye」震撼彈

停業變歇業！台中4大夜店之一　突拋「Goodbye」震撼彈

號稱台中世外桃源！　22年中國風餐廳「耕心園」收攤

號稱台中世外桃源！　22年中國風餐廳「耕心園」收攤

網美火鍋店「美滋鍋」低調歇業

網美火鍋店「美滋鍋」低調歇業

關鍵字：

御蓮齋歇業消保官新光銀行

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面