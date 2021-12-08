嘖嘖再傳詐騙！流光鋼琴募資逾2500萬「負責人失蹤」　北市接獲16起申訴

▲網友爆嘖嘖又傳詐騙，「流光鋼琴」募資2500萬元之後卻未出貨。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

記者袁茵／台北報導

募資平台「嘖嘖」再爆詐騙！有網友在Dcard發文指控，去年募資的「Meteo流光學習鋼琴」專案結束後，不斷公告商品延期出貨，結果負責人還搞失蹤，但嘖嘖稱只是提供平台，恕不負責。對此，北市消保官楊麗萍8日表示，已接獲16件申訴案，將請業者到案說明。

有網友於Dcard發文指出，在嘖嘖平台上看到「Meteo流光學習鋼琴」很心動，所以忍不住贊助1萬5400元，「不料這就是被詐騙的開端，商品本來預計今年4月出貨，結果一路延到今年11月。」到了發貨日時，負責人蔡佳昱竟搞失蹤，完全聯絡不到，且登記公司「超橘白股份有限公司」地址是牙醫診所，電話也無人接聽。

網友表示，蔡佳昱的個人臉書、IG和公司頁面資訊均刪除或更改，連在網路論壇的相關文章都刪除；他聯繫嘖嘖平台，對方自稱只是提供平台，因此結束募資後，恕不負責，因此他只好向警方報案。

北市消保官楊麗萍8日回應，截至12月8日受理嘖嘖平台「Metero流光鋼琴」申訴案件共有16件，均移請主管機關商業處處理，由於該案衍生大量消費爭議，會與商業處要求業者說明案情，以及後續處理方案。