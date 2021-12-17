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詹宏志自嘲識人不明　送狀元餅給員工：真的很好吃呀

▲勞動部雲嘉南分署於台南台糖長榮酒店舉辦企業培訓成果展，找來PChome董事長詹宏志，分享電商趨勢與發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲PChome董事長詹宏志。（圖／記者林悅翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

網家（PCHOME）董事長詹宏志日前捲入林秉樞家暴立委高嘉瑜風波，更被爆出送狀元餅給林秉樞，詹宏志因此辭去總統府國策顧問職務。事發至今以經過了10天，詹宏志在16日請網家員工一起吃狀元餅，只因當初員工一句玩笑話「老闆，為什麼我們沒有餅？」讓詹宏志恍然大悟的自問「對呀，我為什麼送餅给壞人，卻沒送餅给自己的同事呢？江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀。」

▲▼詹宏志小卡。（圖／讀者提供）

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▲詹宏志小卡自嘲識人不明。（圖／讀者提供）

以下詹宏志小卡全文：
我識人不明（细節以後有機會再說吧），捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。正當我心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，有同事在背後向我喊：「老闆加油！」然後又有一個頑皮的聲音說：「老闆，為什麼我們沒有餅？」大家的溫情我很感激，但也提醒了我，對呀，我為什麼送餅给壞人，卻沒送餅给自己的同事呢？江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀。

二崙佳美在我們商店街開店已經十多年了，他們的狀元餅是我常常拿來送人的分享之物，我連出國都帶著它當伴手禮呢。狀元餅也有較小的個人獨享版本，但我總覺得古早的大餅型式比較好吃，我還是買來750公克的大餅，讓大家在辦公室裡分享。再次要向大家致歉，也謝謝大家這段時間給我的安慰與支持。

 

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