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民進黨團：男女感情暴力扯綠營養網軍，莫名其妙不道德

▲▼柯文哲出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲說這種一條龍的媒體產業鏈，該收斂了。他厭惡做假新聞後，名嘴、PTT帶風向，然後哏圖流傳。（圖／記者張榮恩攝）

中央社

國民黨文傳會主委凌濤5日表示，詹宏志請辭國策顧問坐實政商高層介入施壓媒體確有其事。民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，把男女情感的暴力事件扯到民進黨養網軍，很莫名其妙且是不道德的。

台北市長、民眾黨主席柯文哲下午出席「國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪表示，目前被揪出的網軍帳號都是民進黨的，這種一條龍的媒體產業鏈應該要稍微收斂了，再這樣搞下去、國家會被搞掉。

對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應接受中央社記者訪問時表示，國民黨、民眾黨把男女情感的暴力事件應扯到民進黨養網軍，很莫名其妙且是不道德的，目前很多證據都在檢調調查中，沒有必要多做臆測。

▲民進黨立委蔡適應質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者林敬旻攝）

總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志遭爆涉嫌協助對立委高嘉瑜施暴的林秉樞向媒體關說。詹宏志5日下午發聲明，宣布請辭國策顧問。

國民黨文傳會主委凌濤下午透過新聞稿表示，林秉樞案爆發後，綠營人士紛紛走避，甚至出動側翼名嘴釋出「林秉樞恐是中共同路人」這種荒謬言論，意圖切割；林秉樞背後與綠營派系網軍千絲萬縷的關係是什麼，全民都在問。

凌濤指出，如今第一個捲入關說疑雲、飽受輿論質疑批判的詹宏志，已經為此事辭職，更坐實政商高層介入施壓媒體確有其事，背後定有更多謎團待釐清，請蔡總統勇敢站出來面對民進黨網軍治國失控互炸的社會信任危機。

此外，國民黨台北市立委林奕華，5日偕同國民黨台北市大安文山區議員徐弘庭、耿葳、王欣儀、李柏毅和鍾沛君議員團隊，以自行車繞行大安區，舉辦「1218公投騎心同意大安行」公投宣講活動。

林奕華表示，呼籲民眾於18日踴躍出門投下四張同意票。四個同意就是民意，四個同意台灣更美麗，用四張同意票，下架違背民意的政策，教訓違反行政中立，只會利用網軍帶風向的執政黨。

參與接力陪騎的國民黨副主席連勝文接受聯訪時指出，民進黨豢養的網軍是撐起民進黨政權最堅定的力量，如不趁這次公投給民進黨教訓，這些網軍會持續為非作歹，將來就是網軍治國。

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