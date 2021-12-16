全力催票！ 台南國民黨市議員同步站路口街講宣傳「四個同意」

▲國民黨台南市黨部主委林進旺、立委陳以信、中常委高思博、市議員林燕祝、李鎮國等人輪流宣講「公投四個同意」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1218四大公投倒數2天投票，國民黨16日下午5時，號召全國黨籍民代同步站路口街講，為公投4個同意全力催票，台南市國民黨黨部主委林進旺表示，黨籍議員在各自選區，同步規劃共舉辦13場街頭宣講，希望在公投的最後衝刺階段，全力催出同意票。

國民黨台南市黨部主委林進旺、立委陳以信、中常委高思博、市議員林燕祝、李鎮國，16日下午率支持者手持「4個都同意．台灣更美麗」宣傳看板，在永康區中華路與小東路口，又稱金三角大樓前站路口，輪流向民眾宣講，吸引路經民眾關注，不少人更比出「四個都同意」手勢力挺支持。林進旺說，民眾勇於表態的興奮與熱情，讓他們感到驚喜與溫暖，人民的期待回來了！

林進旺說，這次四項公投都是民眾最關心的議題，四個都同意是台灣主流民意，唯有人民自己做主，具體用選票推翻錯誤的政策，政府才會真正重視民意，民進黨知道萊豬吃多，會造成危害健康的後遺症，卻將民眾生命健康當作政治操弄的籌碼，希望大家用選票告訴民進黨政府，「台灣人不吃萊豬！」再次呼籲所有民眾都要站出來投下神聖的同意票，將未來掌握在自己的手上。

立委陳以信表示，他的戶籍已經遷回台南，週六將會在仁德二王宮投票，這是他第一次在台南投票，他並呼籲台南鄉親週六踴躍投票，四項公投都投同意，讓台灣更安全更美麗。

高思博強調，1218四個公投案其實過去綠營大都表態支持，包含永續藻礁、反萊豬進台、公投綁大選，核四追加預算還是民進黨上次執政時執行的。當時的行政院正副院長正是蘇貞昌和蔡英文,現在卻辯駁是情勢變遷、時空背景不同，高思博強調民眾不要被政治人物一時的言談干擾，公投是由人民行使直接民權，投票前充分聆聽專家的專業討論，再決定如何投下神聖的公投票。