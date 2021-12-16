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關門可有效阻隔濃煙　台南公寓火警勇消搶救4大1嬰孩出險

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓，15日下午2樓有火煙冒出，據報有人受困，台南市消防局119立即派遣救災人車前往，並派員深入火場搶救，共救出屋內4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓住戶男屋主傷勢最嚴重，據調查該棟公寓2樓無裝住宅用火災警報器，而3樓有裝設住警器。

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員表示，2樓公寓燃燒房間、客廳等處，燃燒面積達80平方公尺，到達時已全面燃燒。2樓男屋主當時在後方房間陽台待救，等待救援時，當時未關閉居室房門及陽台落地窗，消防員架梯入內將該名民眾救出並送醫，惟全身有50％三度灼傷。

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而火災發生時產生大量濃煙，居住在4樓的民眾，欲採取避難措施時，發現逃生樓梯已充滿濃煙，退回居室並關閉房門等待救援，此次火警搶救行動，消防人員共順利救出4名大人及1名嬰孩。

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲呼籲，為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住警器，藉由住警器偵知火災發生，並發出警報聲響的功能，輔助人們及早發現火災，及早通報119並採取滅火或逃生避難行動。台南市推廣設置住警器至今，屢屢傳出成功示警案件，今年累計已達36件，成功拯救84位民眾寶貴的生命。住宅裝設住警器，為有效且經濟減少火災人命財產損失方式，經消防局持續宣導多年，已廣為民眾接受，基於「自己的財產自己守護」，今年住警器成功示警案件，其中已有1半以上為自購裝設。

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，火場最大的殺手是濃煙，濃煙是有溫度的、有浮力的，會產生煙囪效應，在火場中濃煙會往上流竄，而且由於煙的壓力差，會由壓力大的處所，往壓力小的空間流竄，關門可阻止濃煙擴散。火場中關門的動作可以有效阻隔濃煙，以爭取更多的等待救援時間，正確的逃生避難觀念，是在火場保全生命的關鍵。

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