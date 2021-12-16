趙少康搬出父母肺腺癌逝、同事癌末　催票公投「4個同意」　

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投18日登場，各政黨積極備戰。「戰鬥藍」中廣董事長趙少康17日宣講「四個同意」公投立場時，提到自己的雙親因肺腺癌過世，甚至現在有電台同事肺腺癌末期；台灣空汙問題越來越嚴重，但總統蔡英文卻要大量使用天然氣發電，在位5年半僅增1％綠能，卻畫大餅承諾任內綠能要達20％。

趙少康17日晚間在臉書表示，他今天南下苗栗中正堂為公投催票，呼籲大家當天務必風雨無阻，讓四大公投案過關。針對蔡政府能源政策，趙少康提到，「我的父母都因為肺腺癌過世，現在電台內好幾位同事也得了肺腺癌，甚至有人到了末期，很多都是不抽菸也不煮飯的年輕女性， 生病完全跟空氣汙染有關。」

趙少康批評，面對台灣越來越嚴重的空汙問題，蔡英文還要大量使用天然氣發電，影響我們子子孫孫的居住環境和健康，她的任期只到2024年，卻定下2025年達成非核家園的目標，實在太不負責任；而且她幹了5年半總統，只增加了1％綠能，只剩下2年半任期，怎麼可能達到她承諾的20％綠能發電？這不是空中樓閣畫大餅是什麼？

接著趙少康說，很幸運的，桃園的藻礁是淺海藻礁，我們站在海邊就可以欣賞美景， 不只是台灣人，更是人類的寶貝，但是蔡英文為了使用大量的燃氣發電，毀棄「藻礁永存」誓言，不惜破壞7600年才長成的藻礁，就是要在當地興建第三天然氣接收站， 即使國際天然氣價格今年已經漲了2-3倍，國人未來要付出起碼漲一倍的高額電費，即使亞洲國家已經有6-7成天然氣接收站停蓋，蔡政府就是要一意孤行拚命蓋。

對於反萊豬公投如果無法過關，趙少康表示，我們的孩子將一直籠罩在食安威脅下，不知不覺就吃到含有萊克多巴胺的香腸、水餃、大腸頭等。蔡政府為了討好美國，連萊豬都不肯清楚標示，犧牲我們的健康，只好透過「同意」反萊豬公投，向民進黨的政策說不。

趙少康也提醒，4大公投要將近500萬人投票才能跨過門檻，即使是大家高度參與的總統大選，當時前高雄市長韓國瑜才拿500多萬票，可見得公投門檻有多高。「拜託大家週六一定要出門投票，還要一個人拉10票、10個人拉100票，讓『公投綁大選』案過關，否則以後的公投都很難成案，等於我們對政府政策直接表達意見的權利被沒收，台灣的民主將大幅倒退。」

趙少康最後再次強調，後天週六不論天氣如何，我們一起去投票，展現保健康、護環境、爭民主的決心，用「四個同意」護送四大公投案過關。

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