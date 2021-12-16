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反萊豬最後催票　蔣萬安推1分鐘短片：為下一代投下同意票

▲▼蔣萬安呼籲反萊豬投下同意票。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安呼籲反萊豬投下同意票。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者黃巈禾／台北報導

四大公投於18日登場，其中「反萊豬」備受關注。距離公投倒數2天，國民黨立委蔣萬安推出1分鐘短片，他強調，「沒有食安，人民無法心安」，積極為國人的健康把關、讓大家「食」的安心，是政府應盡的責任，但過去這幾年，看到台灣陸續發生好幾次重大食安事件，讓國人逐漸失去對政府的信任，而去年開放萊豬進口後，更讓民眾對政府守護食安的決心，打上了大大的問號。他呼籲民眾，為了下一代一定要投下「同意票」。

蔣萬安指出，萊豬開放進口即將滿週年，如今政府推出的台灣豬標章、豬肉儀表板等把關機制，仍難消除民眾心中對食安的疑慮，根據今日最新公布的媒體民調，有35%民眾不清楚有台灣豬標章或標示貼紙，而曾上網關注「豬肉儀表板」的民眾更只有2%，顯見政府急於開放萊豬進口，強化把關機制的腳步仍遠遠落後，連第一線稽查人員都坦言，單靠產地標示來辨別、選購，民眾只能自求多福。

蔣萬安提到，為了捍衛全民的食安，他從11月起發動「守護食安、人民心安」台北12區巡迴街講，邀請大家在攸關反萊豬的食安公投投下「同意票」，禁止含有萊克多巴胺的豬肉進口，這一個半月風雨無阻，與黨籍立委、市議員夥伴一同站上街頭、走進市場，也騎著YouBike「鐵馬拚公投」、辦理食安親子嘉年華，持續站在第一線與大眾理性溝通、聆聽不同意見，都是希望讓公投的內容能獲得更充分的討論。

蔣萬安呼籲，「如果你也和我一樣，希望我們的下一代能在一個健康無虞的環境下平安長大，12月18日請一定要站出來，在食安公投投下「同意票」，希望未來我們無論走進餐廳、市場，都不需再為食安的問題憂心，一起為自己的食安來把關！」

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