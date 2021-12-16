綠衝高雄不同意全台最高票！3大咖明南下催票　藍靠掃街催票

▲公投最後倒數，高市民進黨要全力衝出全台不同意最高票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

12/18公投倒數計時，民進黨遍地開花總動員，尤其目標高雄要全力衝出公投不同意最高票，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌17日也將南下參加「台灣隊站出來-高雄大步向前之夜」親自站台催票。不過，國民黨則喊沒有錢只能靠著街頭、掃街向市民朋友懇託，最後時刻要再次拜託高雄的市民好朋友，投下四個都同意。

▲民進黨17日晚上7點也將在近夢時代百貨旁空地舉辦「四個不同意 高雄大步向前之夜」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市黨部主委趙天麟指出，四大公投攸關民進黨的執政價值及台灣接軌國際 ; 總統蔡英文下達總動員令、市長陳其邁也說高雄不同意票會開最多，黨部推出「四個催票行動方案」，包括市長陳其邁與主委電話催票、發送簡訊、製作催票個人化圖檔社群轉發、催票「無限卡」直到公投最後一刻。

最後關鍵時刻，民進黨17日晚上7點也將在近夢時代百貨旁空地舉辦「四個不同意 高雄大步向前之夜」，屆時，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人都將站台宣講，要全力催出公投不同意最高票。

▲▼高市國民黨喊沒有錢只能靠著街頭、掃街向市民朋友懇託，希望投下4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

而國民黨市黨部表示，面對龐大的行政資源，民進黨明天將在夢時代旁邊辦大型選前之夜，國民黨沒有錢只能靠著街頭、掃街向市民朋友懇託，最後時刻還是要再次拜託高雄的市民好朋友，這個星期六12月18日四個都同意！一起守護高雄、守護台灣、守護我們的下一代。

國民黨市黨部進一步質疑，民進黨昨日在高雄開行動中常會，陳其邁市長上班時間參與黨務活動，這有沒有違反上班規定？是否有請假？這點令人很質疑，如果是國民黨縣市長不知道又要怎麼被修理了。最後重申，面對一個黨意駕凌在民意之上的政黨、用行政資源在對抗人民的政府，最終只能用手中唯一的武器選票來表達人民的憤怒。