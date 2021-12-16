快訊／大龍峒保安宮表態了　賴清德：感謝廖董「投四個不同意」

▲台北大龍峒保安宮。（圖／翻攝保安宮臉書）



記者黃巈禾／台北報導

四大公投18日登場，倒數2天，台北大龍峒保安宮董事長、國策顧問廖武治今（16日）對公投表態，呼籲表態「四個不同意」。副總統賴清德也留言回應，「我們一起努力」。

台北大龍峒保安宮在臉書表示，12月18日四大公投將決定台灣未來重要方向，國家要持續穩健發展，懇請各位先進，這週六投下「四個不同意」台灣更有力，台北保安宮廖武治董事長請託。

消息一出，短短4小時內吸引5500多位網友按讚、485次分享，還釣出賴清德回應，「感謝保安宮及廖董事長，我們一起努力，用四個不同意，讓台灣更有力！」保安宮也回覆「我們要為做對的事情一起努力！」

其他綠營人士也紛紛留言，高雄市議員高閔琳表示「謝謝保安宮，四個不同意，讓台灣永續發展、大步邁向國際」；北市中山大同選區議員擬參選人顏若芳提到「感謝保安宮、感謝董事長，我們一起為台灣的未來打拼、一起守護台灣」。

在這次公投立場和民進黨相同的兩位無黨籍議員黃捷、林亮君也分別留言表示，「請大家為了台灣的未來，做出最好的選擇」、「感謝保安宮，為臺灣的未來做出最好的選擇四個不同意」

不過也有網友質疑「這是有問過保生大帝嗎？」、「怎麼還需要用保安宮董事長身分支持公投，而不是用國策顧問身份來表達呢？蔡政府國策顧問這身份不光榮嗎？」