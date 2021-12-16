連勝文憂「這件事」影響投票率　「人民將失去教訓民進黨的機會」

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

距離18日公投倒數2天，國民黨副主席連勝文今（16日）表示，在參與一連串公投宣講後，認為四大公投議題應是同意比例居多，尤其有關食品安全，以及實踐民意的公投綁大選 兩議題，普遍受到民眾的認同，但現在最擔心的，不只是民進黨的賤招，還有即將侵襲台灣的「大陸冷氣團」。

連勝文指出，濕冷的天氣絕對會影響投票率，即便相關食品安全、民主實踐以及重要的能源與環保問題，能普遍得到理性民眾的支持，若大家因氣候而未出門投票，最後可能形成四項議題都是同意高於不同意，但未達到五百萬人投票的門檻。

連勝文提到，若四項議題都是同意者多，卻因投票率不夠高而未過關，這種結果勢必嚴重的影響人民的健康及權益，而台灣也將失去一個能源充足又環保的前景，每一個台灣人都將承受因公投未過而產生的負面衝擊！

連勝文認為，民進黨一定會透過網軍及媒體全力宣傳，把不高的投票率扭曲成是自己的勝利，從此之後更加「鴨霸」，肆無忌憚打壓所有與意見不同者，公投未過、民主失衡，獨裁的民進黨將造成台灣徹底沉淪！

連勝文還說，想想看今年以來，公安意外、防疫政策失誤、疫苗採購混亂，已造成台灣多少人命及財產損失？而大停電及兩岸衝突，更使台灣未來陷入極度不安的陰影，若公投因投票率太低而未過，民進黨一定會認為自己的唬爛貪婪惡搞全是對的，而台灣人民也將失去一個教訓民進黨的機會，「拜託各位朋友，即便是天氣冷，但為了我們自己及我們所愛的人，懇請大家務必出門投票！」

今（16日）是未來一周天氣最穩定的一天，明（17日）清晨受到鋒面通過影響，北部和東部陸續有雨，加上冷空氣南下影響，北台灣明顯轉冷，此波冷空氣最明顯的時間點，落在周六（18日）清晨，最冷下探12度。強颱雷伊下周一（20日）將為台灣帶來水氣，下周一到下週五都有降雨機會。