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老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

▲▼印尼男子因給太少家用，新婚1週就被妻子提出離婚的請求。（圖／翻攝自TikTok／@debiluki_id）

▲印尼一名男子因為給的家用太少，新婚1週就被妻子提出離婚的請求。（圖／翻攝自TikTok／@debiluki_id）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼一名男子最近在TikTok抱怨，他因為收入不高，每天只能給妻子3萬印尼盾（約新台幣58元）的家用，結果竟遭新婚妻子嫌棄，才剛結婚1週就和他鬧離婚。影片曝光後立刻引發網友熱議，不少人都認為丈夫給的家用真的太少了，「實在買不了什麼」，但也有人認為妻子不能和丈夫共苦的行為不恰當。

綜合印尼媒體報導，當地有一名男子在TikTok上傳影片抱怨，他才剛和妻子結婚1週，妻子就因為嫌棄他薪水太低，每天只能給3萬印尼盾的家用而要求離婚。

男子承認，他是一名建築工人，收入不高，所以根本無法給妻子太多家用，「不過我們才新婚一週，她就對我嫌東嫌西的，還嫌棄我的房子太小，一直跟我鬧離婚，我根本不知如何是好」。

影片曝光後立刻在網上掀起熱議。有網友認為，妻子可能在娘家不愁吃穿，所以不能與丈夫一起過苦日子；但也有網民表示，「現在物價飛升，單單買個油就要2萬印尼盾了，3萬印尼盾甚至連米都買不了，真的太少了」。有網友安慰男子，不要因此而感到心灰意冷，「將妻子的話變成動力，繼續往更好的方向前進吧」。

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