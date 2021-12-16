月薪5萬「在台灣有PR60」？　過來人曝最大1關鍵：日子爽爽過

▲月薪5萬在台灣有沒有PR60，過來人點出1關鍵：「生活快樂沒壓力」。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

「薪資問題」一直是網路的熱門話題之一，一名網友在批踢踢八卦板表示，經常看見有人抱怨低薪，許多人都月領不到3萬，讓他好奇「若月薪5萬，在台灣到底有沒有PR60」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢指出，他經常聽到別人說，台灣工作普遍低薪，很多都領不到3萬，但也聽過有人說，現在隨便賺「一個月都5、6萬起跳」，說法很多種，讓他好奇「真實情況是怎樣」、「月薪五萬在台灣到底有沒有PR60？」

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▲根據行政院主計處統計，年薪賺超過56.7萬（平均月薪約4.6萬元），在受薪群體中至少贏過60％的人。（圖／翻攝自行政院主計處）

其他網友看了文章後表示，「我覺得是貧富很兩極唉，我身邊有幾十萬高薪的人，但月薪領2萬多的人也非常多」、「現實中5萬合格，網路世界，可能9萬才合格」、「我一個月3.2萬，對不起大家，我們最底層在拉下限」。

但也有人認為，「我一個月4萬起，至少都可以存2萬，不敢說很會賺，大概也養不起家庭，但至少我生活快樂沒壓力」、「5萬單身不錯，有妻小就吃土」、「我五萬七，如果養自己算夠用，但是有老婆小孩的話，老婆就要去上班」、「若不用養別人，月薪超過5萬，可以過很爽了」。

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