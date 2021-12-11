理工男讀1科系「月薪超雷」！　過來人狂勸退：快重考

▲讀生科系不如預期？話題引發鄉民熱議。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

如何找到一個最符合自已興趣，同時對於「未來出路」與「薪資待遇」也有幫助的科系，是每一位大學生的必經之路！然而有一名網友就表示，自己念生科系一路讀到研究所，卻成天被當雜工，月薪更是不到4萬，於是納悶詢問其他生科人，是否還堅持待在生科領域。

有一名網友昨（10日）在批踢踢八卦板發文感嘆，「唸完生科還待在生科的人，是不是好傻好天真？」他表示自己一路讀生物科學念到研究所，結果在所內被當雜工使用，每天的工時差不多10-12小時，還要處理老闆不定時電話。

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該網友還無奈指出，自己辛苦所做的研究，還都是怪名老闆或教授名下，更有甚者可能被霸凌，一群人關在那邊搶月薪4萬不到的萬年工作，「各位生科人，你們還在生科領域嗎？好險我12年前退了」。

▲一名就讀生科系的網友感嘆發文。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛回應，「念生科不如唸文組法商財金」、「對科學無私的奉獻」、「不要不信」、「待生科也要會投資，不然真心科科」、「國營不是已經輾壓傳產了嗎？」

更有許多網友急忙勸退，「理工科裡的文組，如果還年輕建議快重考」、「不是都轉職去賣雞排，搞到生科助理用法律人？」、「生科真的是理工科裡的地雷，沒看到有好下場的」、「想要待在生科領域反而不能念生科，因為會發現生科領域的領導都不是純正生科」。

▼許多鄉民一看系名後，瘋狂勸退。（圖／翻攝批踢踢八卦板）