　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

博士爸逼5歲女讀文言文與高等數學　遭妻子申請保護令

▲▼數學不好的人可以考慮唸資管系和化學系。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸一名毛姓父親，因過於要求孩子的教育，遭妻子申請保護令。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

大陸一名博士父親，育有一名7歲的兒子與5歲的女兒，原是最無憂無慮的年紀，但這名爸爸卻要求他們學習文言文與研讀高等數學，明顯超出年齡的教育；除此之外，若他們學習不好還會以侮辱性的字眼訓責，有時還會動手打他們，讓妻子忍無可忍，向法院申請保護令。

據《人民日報》報導，這名毛姓父親與鄭姓妻子育有一名7歲的兒子小明，目前就讀小一，另外還有一名5歲的女兒小佳，還在就讀幼稚園中班。本該是幸福的一家人，但因父親嚴格管教，經常因教育出手打人，導致妻子向法院申請保護令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南京市建鄴區人民法院李霓提到，毛姓男子雖然沒有對兒女在肉體上施加嚴重暴力，但因長期辱罵，足以構成兒女精神傷害，仍屬語言與家庭暴力。因為自己為高學歷的成功人士，過於盼望兒女能成為與自己相似的人，以致於管制過當，沒有尊重未成年的子女，影響他們身心靈發展，本末倒置。

報導一出，許多網友指責這位父親，「腦子有問題，需要治療嗎」、「有些傻博士，高學歷低智商」、「這家長有病吧」、「應該去做一下精神鑒定」、「這是家暴吧」。此外，也有網友認為幸好媽媽當下有及時制止，「揠苗助長，幸虧媽媽理智又果斷」、「幸虧有理智的媽媽，否則小孩太可憐了」。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
戀梁朝偉慘揹小三罵名　「古裝皇后」近況曝光
網紅名醫提告！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓
湯景華活活燒死6人獲判免死　非常上訴再遭駁回
和男友剛同居　妹子「聞到刺鼻味」崩潰：我是不是該逃？
防疫漏洞！「採檢未出爐」他搭機赴澎　確診後縣府立即隔離
LINE年度「最強貼圖」出爐！　前10大狂賣31億元
一表看懂！央行第4波打炒房　貸款成數大砍
「金頭腦冠軍」名醫性侵2女病患！　裝可憐：我道歉了啊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄輕軌鼓山段通車了！　即起至1／2「全線」免費搭乘

去澳洲打工回來「一樣廢」？　網打臉：能置產當包租公

博士爸逼5歲女讀文言文與高等數學　遭妻子申請保護令

防疫漏洞！採檢結果未出爐漁工搭機赴澎　確診後縣府立即隔離

台灣燈會重返高雄　主燈「7公里長的愛河」華麗登場

12星座「金星逆行」！最新一週運勢出爐　天秤得到貴人賞識

聽出來了嗎？12星座這3句話代表「我喜歡你」

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

許願成真！黃土水《甘露水》正式對外展出　網振奮嗨爆：終於來了

高雄通過自治條例　6樓↑公寓大廈沒設管委會「最重罰5萬元」

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

高雄輕軌鼓山段通車了！　即起至1／2「全線」免費搭乘

去澳洲打工回來「一樣廢」？　網打臉：能置產當包租公

博士爸逼5歲女讀文言文與高等數學　遭妻子申請保護令

防疫漏洞！採檢結果未出爐漁工搭機赴澎　確診後縣府立即隔離

台灣燈會重返高雄　主燈「7公里長的愛河」華麗登場

12星座「金星逆行」！最新一週運勢出爐　天秤得到貴人賞識

聽出來了嗎？12星座這3句話代表「我喜歡你」

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

許願成真！黃土水《甘露水》正式對外展出　網振奮嗨爆：終於來了

高雄通過自治條例　6樓↑公寓大廈沒設管委會「最重罰5萬元」

培根想拍「電影爆雷企劃」！網一聽提案怒了　酷炫傻眼：真的會被揍

女星揭吃日式拉麵「兩大禁忌」　小鳥胃不敢去：怕惹老闆生氣

高雄輕軌鼓山段通車了！　即起至1／2「全線」免費搭乘

Jisoo、丁海寅勾手同框畫面太甜！劇都還沒播就被網封為「最佳CP」

央行砍豪宅、第3戶貸款成數！專家：對投機客影響大　高資產族群沒差

去澳洲打工回來「一樣廢」？　網打臉：能置產當包租公

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

預告明年升息？央行總裁楊金龍：房屋首購族要小心

台中三井Outlet二期今開幕　50新櫃進駐數百人朝聖

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

即／桃園某防疫旅館傳清空！民眾接緊急通知撤離飯店

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

桃園防疫旅館「有8名確診者」 　分住3層樓！

雷伊增強變強颱　最新路徑圖出爐

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

台中食物中毒14人住院　網哀號：拉到穿紙尿褲

農遊券第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦公布完整時間軸

更多熱門

相關新聞

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

望子成龍是每一位家長的期盼，但大陸一名博士畢業的父親卻過於激進，不僅經常教讀國小和幼稚園的子女大學知識，還讓他們學習至深夜，過程中經常辱罵甚至毆打！妻子後來實在看不下去，只能向法院求援。

不合還秀恩愛？　名人婚姻壓力大

不合還秀恩愛？　名人婚姻壓力大

白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

別讓家暴目睹兒成為憤怒的種子！

別讓家暴目睹兒成為憤怒的種子！

不讀書致失智　研究：這類人小心

不讀書致失智　研究：這類人小心

關鍵字：

文言文高等數學博士教育

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面