博士爸逼5歲女讀文言文與高等數學　遭妻子申請保護令

▲大陸一名毛姓父親，因過於要求孩子的教育，遭妻子申請保護令。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

大陸一名博士父親，育有一名7歲的兒子與5歲的女兒，原是最無憂無慮的年紀，但這名爸爸卻要求他們學習文言文與研讀高等數學，明顯超出年齡的教育；除此之外，若他們學習不好還會以侮辱性的字眼訓責，有時還會動手打他們，讓妻子忍無可忍，向法院申請保護令。

據《人民日報》報導，這名毛姓父親與鄭姓妻子育有一名7歲的兒子小明，目前就讀小一，另外還有一名5歲的女兒小佳，還在就讀幼稚園中班。本該是幸福的一家人，但因父親嚴格管教，經常因教育出手打人，導致妻子向法院申請保護令。

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南京市建鄴區人民法院李霓提到，毛姓男子雖然沒有對兒女在肉體上施加嚴重暴力，但因長期辱罵，足以構成兒女精神傷害，仍屬語言與家庭暴力。因為自己為高學歷的成功人士，過於盼望兒女能成為與自己相似的人，以致於管制過當，沒有尊重未成年的子女，影響他們身心靈發展，本末倒置。

報導一出，許多網友指責這位父親，「腦子有問題，需要治療嗎」、「有些傻博士，高學歷低智商」、「這家長有病吧」、「應該去做一下精神鑒定」、「這是家暴吧」。此外，也有網友認為幸好媽媽當下有及時制止，「揠苗助長，幸虧媽媽理智又果斷」、「幸虧有理智的媽媽，否則小孩太可憐了」。