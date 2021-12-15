嘴舌功嗆到怎辦？白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

▲兩人共度晚餐，但雙方經紀人否認交往。（圖／翻攝許藍方、王少偉臉書）



網搜小組／劉維榛報導

「性學博士」許藍方與王少偉被爆出密戀ing，但事後雙方紛紛澄清還在「朋友階段」，讓粉絲們好奇兩人的感情世界。而在粉專發文活躍的許藍方，昨（14）日分享害羞的性愛話題「口爆常嗆到怎麼辦？」結果底下有網友白目發問「『紹』偉的好吃嗎」，下場慘遭許藍方本尊電爆了。

許藍方在粉專分享惹火性愛話題「口爆常嗆到怎麼辦？」她表示，可不要認為這種問題很好笑，畢竟嗆到事情可大可小，「嚴重起來有可能造成吸入性肺炎。」許藍方也Hashtag提醒，#不懂吸入性肺炎的的請自行估狗，#在安全下的行樂才會真樂。

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該文章引發近萬名網友朝聖討論，「快出來的時候說一聲，體貼一下女伴沒有很難」、「享受著性愛也要注意安全才不會樂極生悲」、「嗆到的話...再吐回男方嘴裡呀～要一起嚐嚐」，其中有人皺眉反問，「奇怪了為什麼會嗆到呢？是不是做了什麼...才這樣？」許藍方則回應，「 你請朋友拿水槍往你口中噴射試試看，就可以理解為什麼有些人會被嗆到了，除非是『流精』，不會嗆到！」

留言串中，有一名白目網友發問一句「紹偉的好吃嗎」，許藍方發現後立刻反擊，「請問『紹偉』是誰？我只知道紹興是酒。（第一、要問人之前也至少把名字打對，基本的尊重都做不到還留言；第二、上一篇已經有說這是許藍方的粉專，要找別的地方的資訊請善用網路資源，基本的禮貌都沒有還敢發言。」

▼網友慘遭電爆！（圖／翻攝粉專許藍方博士 Dr. Gracie）

