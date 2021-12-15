博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜！不會就家暴　嘴硬：我沒錯

▲博士畢業的父親逼5歲女兒學高數。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

望子成龍是每一位家長的期盼，但大陸一名博士畢業的父親卻過於激進，不僅經常教讀國小和幼稚園的子女大學知識，還讓他們學習至深夜，過程中經常辱罵甚至毆打！妻子後來實在看不下去，只能向法院求援。

據《封面新聞》報導，毛姓男子是博士畢業，與鄭姓妻子婚後育有一兒一女，兒子小明（化名）今年7歲就讀國小一年級，女兒小佳（化名）今年5歲還在讀幼稚園。

▲女兒學不會就會被辱罵甚至被打。（圖／翻攝自秒拍）

據鄭女說法，丈夫經常向子女教授中學、大學的知識，讓兩個孩子學文言文和高等數學，並要求他們學習至深夜，過程中常使用侮辱性字眼進行謾罵，有時甚至出現毆打行為。

在公安民警、婦聯工作人員、學校老師介入協調的過程中，毛男一直不認為自己有問題，反而認為管教孩子是「家務事」，拒絕接受協調。這對兩個孩子的身心造成了嚴重影響，也破壞了夫妻感情。

▲毛男逼小孩學高數。（圖／翻攝自秒拍）

鄭女忍無可忍之下向法院申請，禁止被申請人毛男打罵申請人及申請人的子女小明、小佳；禁止被申請人毛男限制申請人及申請人的子女人身自由。

法院經審查認為，根據申請人鄭女提供的《接處警情況說明》、病歷資料、照片、視頻等證據，以及案件承辦人向小明的班主任老師瞭解的相關情況，可以證明被申請人毛男在對兩子女進行教育的過程中，經常性使用侮辱性字眼進行謾罵，有時甚至出現毆打行為，教育方式失當，有對未成年人進行精神侵害的家庭暴力行為。

在法院工作人員向被申請人毛男告知鄭女已申請人身安全保護令並向其釋明法律後果的情形下，仍拒絕參加聽證談話，故申請人身安全保護令符合法定條件。法院作出裁定，禁止被申請人毛男對鄭女、小明、小佳及其相關近親屬實施家庭暴力。

消息傳出後引發網友熱議，「這是腦子有問題」、「他為啥自己不研究先秦文化和第三宇宙速度？」、「咋不教孩子飛呢」、「我一個大學馬上畢業的人都沒學過高數，這孩子才多大」。