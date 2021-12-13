永和人彘疑雲／別讓家暴目睹兒成為憤怒的種子！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

這兩個禮拜，最受矚目的社會話題關鍵字，非「家庭暴力（家暴）」莫屬了，雖然看似「最近特別多」，但因為「家暴」其牽扯親情與倫理的特殊性，使事件不容易見光，多是靠名人遭受同樣際遇，才有機會在媒體曝光一波。

日前，在永和發生人彘浮屍案，犯嫌自承是看不慣母親長期遭父親毆打，所以忍不住痛下毒手，以絕後患。當然，這是他的一面之詞，也有消息說，犯嫌是長期嗑老，討不到錢才殺害老父，無論如何，我這個從目睹兒，慢慢在成長過程中，變成直接受害者的人，想藉由這則新聞，與大家分享「為何家暴有摧毀人生的威力」？

或許乍聽之下很驚悚，但我在第一段說過，家暴因為發生在親子與伴侶之間緊密的關係上，在這種千絲萬縷的倫理及情感糾結中，不是說斷就能斷，而從實務來看，有太多太多的例子，能證明家暴帶給人的傷害，不是離開或邁入中年就能忘卻。

包括我自己，以及其他受害的家人，只要提到當時父親對我們的暴力，就像時光流轉到那個施暴時間點，一分一毫都忘不掉，那些恐怖的記憶已經深入潛意識，絕對不是一句「看開點」可以解決的！不少目睹兒在加害者年邁後，會對他們疏離或使用以暴制暴，這不就是受從小父親打母親的身教，又看不到施暴者的報應所導致？

我不是幫人脫罪，但說穿了，台灣社福系統長期被忽視，一群沒受過「家暴」威脅的人，在辦公室制定了一堆不食人間煙火的法條。我不知道現在如何，但20年前，受到家暴而逃離的人，若是要取得保護令，居然要上法庭跟施暴者當面對質，拜託喔～我們看到施暴者就像看到鬼那樣，躲都來不及了，能怎麼爭取權利？開庭完，還要防範被追蹤報復，這到底是多不知人間疾苦，才搞出來的制度？

今非昔比，但歷史總是驚人的類似！

當年我第一次被打傷，打得鼻青臉腫，社工還不是聽我那別上獅子會徽章、西裝筆挺開名車的父親，一句「她是不服管教」，就讓修女瞞著我，將我從中途之家帶回父親身邊，而我一回到在信義路4段的住家，直接被父親舉起梳妝台的重椅子擊傷，一次又一次…。

從那時開始，我常常遭受這樣的暴力攻擊，求助113卻總是吃鱉，所以，我成年之後，就不再巴望社會局幫忙，因為我知道，至少我受到的用處不大，還不如在平時把零用錢存下來，當成逃難基金。

永和發生這麼不幸的事件，絕對不是單獨一例，只是肢解的方式比較聳動，引起社會大眾比較多的討論而已！如果真的是家暴，我完全不同情那位老父，自己做過的事情，要自己承擔，把數十年的傷害累積在一擊，其實，也就是人為的因果而已。

我比較感慨的是，受暴的目睹兒，在成長的路途中，因為沒有好的對象可以學習，不知道如何處理糾紛，所以到了50幾歲，依然無法用成熟的方式去制止暴行，然而，無獨有偶，我身邊也有好幾位中年人士，對原生家庭的陰影無法忘懷。

受暴的人啊～真的不要以為忍辱負重，就可以帶來雨過天晴！很多人在婚姻中遭受暴力折磨，卻怕離婚會帶給小孩負面影響，卻不知道這種打打殺殺的生活，早就拆穿這健全家庭的假象，如果為了孩子好，就更該早點反擊，一昧的隱忍，只是放縱加害者，並讓目睹兒成為憤怒的種子！

最後，不要等傷害造成了，才想到要來彌補，受傷的人，有權不理會。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。