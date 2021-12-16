林凡遇瘋狂女粉5闖家門！辯護律師驚爆挨告原因：和同性戀有關

記者黃宥寧／台北報導

女歌手林凡遭48歲蔡姓女粉絲多年騷擾，蔡女2019年平安夜以送麵包為名，闖入林家庭院，更拉傷林凡手、吳姓男友人也慘遭踹下體，遭士林地院依侵入住宅、傷害罪判刑6月，全案上訴中。林凡又加碼提告，指控蔡女40天內5度闖入她家。士林地院16日開庭，蔡女辯護人向法官表示，林為了維護形象，擔心與蔡女友好關係會被誤會是同性戀才提告，但蔡並無追求意思，請求諭知無罪。

▲歌手林凡遭瘋狂蔡姓女粉絲侵入住處，16日蔡女赴士林地院開庭，向法官稱她與林凡是多年朋友。（圖／翻攝林凡IG）

法官整理雙方爭執與不爭執事項。法官問蔡女，2019年7月18日、同年7月24日、8月11日、8月25日、8月27日共5次，無故闖入林凡住家庭院，且經多次勸導無效，是否認罪？

蔡女無辜稱「我都有去送麵包」但否認8月27日有進入庭院，只有將麵包放在燈柱上；當法官問是否有經林凡同意，她則顧左右而言稱「她應該知道，我很久以前就送東西到她家」蔡表示林凡從來沒有對她說過不同億，直到去年11月才知道林凡不喜歡她送東西到她家。

▼瘋狂蔡姓女粉絲闖入林凡住家庭院。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蔡提出抗辯，她跟林凡是多年朋友，不知道為什麼林凡會在法庭上說謊。她的辯護人則提出2個實務判決，「行為人基於道義的進入庭院，應是道義上行為，不需民事的同意」，林凡與蔡女是多年朋友，在過去4、5年都會送手作蛋糕到林凡家中，平常逢年過節也會送禮物，林凡都有收受，如果真的不想要，可以表明拒絕。

蔡的辯護律師接著說，2019年12月24日晚間蔡侵入林凡住處，林凡吳姓友人打了蔡女構成傷害罪，林是為了袒護吳，更只是想維護藝人形象，擔心與蔡女友好關係會被誤會是同性戀，但蔡女對林凡從來沒有追求意思。

林凡委任律師則回，林凡與蔡女僅認識1個月，過去5年期間都是蔡女純粹騷擾，合照也都是林凡在表演時，蔡女以歌迷身分上前合照，故駁斥2人是好朋友關係，而林凡更因為蔡女的行為，導致長期睡不著。

▼蔡女今出庭，庭後不接受訪問與律師離去 。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡女辯護律師再提出反駁，從蔡女與林凡2015年間對話，林凡甚至提及過之前感情史及工作狀況，這是親密朋友才有的對話，更不是普通歌迷的互動，合照也都是私下聚會，並非是在表演場合，再次強調林凡是迫於無奈提告，事實上2人是屬於友好關係，並非瘋狂粉絲。

法官諭知準備程序終結，下次預計勘驗光碟，全案候核辦。庭後，記者詢問蔡女是否能方便說個幾句話？與林凡是普通朋友嗎？對於問題，她隻字不提與律師快步離去。