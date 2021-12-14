女生交往「只選18歲有車的」　屁孩慘被12歲妹打臉！對話流出糗爆

▲屁孩搭訕失敗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨日發現，12歲小姪女被18歲高中生狂騷擾，對方表明想找女生到台中跨年，還自豪地說「聰明的女生都會選擇跟18歲有機車的交往。」不過超屁言論被女方狂打臉，也戳笑大票網友。

網友在「爆廢公社公開版」發文笑說，「我的小姪女今年12歲，就被一位精蟲衝腦的18歲小屁孩騷擾，還好她夠機警。」

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從對話截圖中可見，一位不認識的高中生傳訊息搭訕她，開門見山表示「我想認識妳，妳有男友嗎？放學了嗎？」接著就是一連串身家調查。

此番舉動讓妹妹傻眼，反問「為什麼要問這些問題」，也挑明自己不認識他，結果對方繼續展開攻勢，表示在找能陪他去台中跨年的女生，「聰明的女生都會選擇...18歲有機車的交往，可以帶她出去吃喝玩樂。」

眼看妹妹不為所動，甚至吐槽他想太多，男生接著說道「因為妳沒有機車，永遠只能走路或騎腳踏車，18歲有機車之前，永遠被鎖在嘉義市，只有文化路跟夜市可以去，無聊到爆的嘉義」、「我有一群18歲有機車的男生，跟國一女生交往，他們都離開嘉義市，去別的縣市打卡、拍照、曬恩愛。」

好笑的是，妹妹一下吐槽「8+9」，一下拒絕說「不需要」，鐵打不動的回應讓男生吃癟，也戳笑9千名網友，紛紛留言直呼「笑死，嘉義的孩子真的越來越棒欸」、「看對話怎感覺你姪女才是18歲啊」、「姪女的聰明體現出了對方的愚蠢」、「這把妹技術...我10年前都比他強了」。