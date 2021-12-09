貪警敲詐性騷犯！律出招聲請迴避　兄弟檔被告怨：這輩子沒吃過肉

▲蔡姓警員（右）與其胞兄向性騷擾許姓加害人勒索 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩與無警員身分胞兄蔡至儒，受理健身房性騷擾案時，竟查詢許姓被告個資，前往許男住處，向許稱「60萬元可處理」迫使許交付10萬元，全程對話遭錄音。2人被依違反貪汙治罪條例等罪起訴。今（9日）開庭，本預計勘驗在超商付錢監視器畫面，但律師卻當庭聲請法官迴避，並稱法官是被害人且在執行職務有偏頗之虞，迴避案將由別合議庭做出裁定結果。

今年4月20日黃姓女子在淡水區連鎖健身房與許男發生性騷擾糾紛，並在4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦，豈料蔡未依照處理妨害性自主案件作業程序受理，竟向黃女及黃父稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

兄弟基於藉勢藉端勒索財物，將許男約到超商見面，許當場央求別讓事情爆開，兄弟倆一搭一唱，表示可以解決，只是分局內的人也要處理，藉此敲60萬元。當天並收下10萬現金，與許男約他日收50萬餘款，但全程也遭許男持手機錄音。許男不堪被勒索並報警，新北市警察局政風室介入調查，士林地檢署7月發動搜索，約談蔡姓偵查佐及其胞兄到案，並聲請羈押禁見至今。

今（9日）士林地院從看守所提解兄弟倆開準備庭，本預計當庭勘驗超商交付10萬元監視器光碟程序，但蔡至恩辯護律師羅愛玲當庭認勘驗程序有問題，指出「我不知道編號3光碟內容為何」，且在開庭後才拿到其餘22片光碟，當事人遭禁見，根本無法討論且看也需要時間，當場訓承審法官，「被告才26歲，被指涉犯定刑罪輕10年在程序上，需嚴謹一點」，請求暫停勘驗程序。

▲兄弟倆敲詐許姓被害人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

坐在旁聽席家屬甚至舉起手為被告席2人，做出加油手勢。承審法官認，上次開庭就表示此次準備程序要勘驗光碟，公訴檢方也忍不住問辯護律師「是在突襲嗎？」對此，法官諭知休庭，與合議庭評議是否勘驗。

入庭後，法官先問羈押期將滿，有何意見？公訴檢方則回「有串供之虞，請繼續羈押」。而蔡至恩邊啜泣邊答「尊重法院裁定，整個案子審理過程，會盡全力配合，且在監所日子每天會唸佛抄佛經迴向給眾神，現在唯一想做是孝順父母」旁聽席的家屬，哭聲起此彼此，頻頻以手拭淚。

胞兄蔡至儒則情緒激動稱「不想被羈押，家也破成這樣，有跟沒有一樣」滿懷不滿的蔡向法官稱「如果你問我在裡面學了什麼，我說不出來，但如果你問我K他命怎麼做，我可以回答你。」他的辯護律師孫瑞蓮則補充「本案人犯只有2人，如果串供關一個就夠了，由於當事人涉案較輕，有小孩需要扶養，希望能交保」。

是否延長羈押意見回答完畢後，法官接著問，上回聲請飲食全素食部分，是否有改善？疑宗教信仰為一貫道兄弟情緒激昂稱，「所方說量能不足，我們136天前申請都沒改善，我們兄弟倆這輩子都沒吃過肉，對肉就很敏感，但所方炒菜鍋具仍未分開，三餐裡仍有蔥、蒜肉末等」。

聽完雙方意見後，法官仍表示須先勘驗在超商交付10萬元的監視器光碟，羅愛玲律師直接站起來喊「是合議庭評議結果嗎？那我依法聲請迴避」依刑事訴訟法第17條第1款、18條1、2款、19條、20條、22條，並指法官是被害人，法官、公訴檢方當場傻眼，公訴檢方則問「妳是說誰是被害人？」法官則問「什麼理由，是執行職務有偏頗嗎？」律則回「不是，是法官是被害人，認為勘驗程序上有瑕疵並侵害社會法益，法官身為中華民國國民，也會遇到相同情形，故也是被害人」。場面一度激昂。

法官則表示那就等律師書面遞狀，法院受理後另組合議庭處理聲請迴避。蔡至儒聽到停止審理程序後，再也忍不住憤怒情緒，直接站起來大力拍桌對著胞弟及羅愛玲律師嗆，「再搞下去！我還要被關多久？」接著語無倫次，一旁蔡父忍不住想上前給兒子安撫，遭法警阻止，隨即被上銬還押看守所。