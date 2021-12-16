公投全台投入3萬警力　警政署宣示票所30米內干擾投票將法辦

▲16日上午警政署長陳家欽透過視訊召開全國公投選務維安視訊會議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

距離全國公投投開票日僅剩2天，警政署為確保投票之夜及投票日平安順利結束，警政署長陳家欽16日上午親自主持「公投治安維護工作聯合指揮所專案會議」並同步與全國各直轄市、縣市政府警察局局長及參與選務維安相關單位人員視訊。務求確保這次公投順利進行。

▲16日上午警政署長陳家欽透過視訊召開全國公投選務維安視訊會議。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出：從公投宣傳活動開始，各團體均動員舉辦各項宣傳活動，全國各警察機關執行相關維安勤務已超過千場，動員警力將近3萬人，署方特別感謝全國各警察機關同仁執勤辛勞與付出。於公投最後階段，目前仍有掃街宣傳及大型造勢活動，全國警察機關會強化勤務部署，維安工作持續進行，防範各種危害的發生。

根據選務資訊、這次公投投開票日全國設置1萬7479處投開票所，為歷年全國選務最高，目前已動用警衛人員1萬7489人、機動處理組等相關任務編組3萬6298人，另規劃協勤民力2萬56員協助，總計使用警民力達7萬3843人。



由於這是台灣選舉史上第一次獨立公投活動，公民投票法第42條特別規定「在投票所四周三十公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一萬五千元以下罰金」警政署也呼籲全國民眾共同守法，如有明顯違法情形，警方將與選務監察及檢方共同依法查辦，以維護投票良好秩序。

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