「我要拚經濟麥擱亂下去」　鍾佳濱：公投　四個不同意

▲立委鍾佳濱16日在內埔鄉與在地小店家齊聲呼喊「我要拚經濟，麥擱亂下去！」 。（圖／鍾佳濱服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

距離1218公投投票日剩不到兩天，立法委員鍾佳濱把握最後宣傳時間，在屏東縣內埔鄉與在地小店家齊聲呼喊「我要拚經濟，麥擱亂下去！」，希望民眾在公投日能投下「四個不同意」。

鍾佳濱表示，小店家在屏東遍布大街小巷，不但提供民眾日常生活所需，更是許多家庭的經濟支柱。過去疫情期間生計受到嚴重衝擊，所幸政府的紓困政策能發揮效用，暫時幫助它們度過難關。如今疫情緩和，經濟逐漸復甦，正是大家準備一起拚經濟的時刻，卻遭遇阻礙台灣經濟發展的公投案，呼籲民眾公投一定要蓋不同意，讓生意能繼續做下去。

他指出，公投結果會牽涉到台灣與全球的貿易關係；四個公投若通過，可能惡化台灣國際關係，甚至遭貿易抵制，造成出口不順暢而連帶影響內需市場。台灣在防疫、紓困政策有成的優勢下，更應該要全力拚經濟，不要讓會阻礙經濟發展的公投案亂下去。

經營眼鏡行的蔡次郎表示，疫情期間生意受到很大的影響，感謝政府過去推出的紓困政策，有確實照顧到小店家，因此決定挺身而出，再次支持政府的經濟政策，同時呼籲大家要出來投四個不同意，讓台灣經濟和民眾生活都更好。