高市消防局被爆動員義消參加蔡英文行程　高市府：惡意抹黑

▲議員爆料高市消防局動員義消要替蔡英文站台，LINE截圖內容流出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

4大公投將於12/18登場，高市民進黨全力衝刺力拚公投四個不同意全國最高票，明晚將舉辦「台灣隊站出來-高雄大步向前之夜」，總統蔡英文也將出席。不過，台北市議員游淑慧爆料，高市消防局動員消防分會義消派公差，甚至眷屬參加也算公差人數，對此，高雄市政府回應，這是不實惡意的抹黑，未動員義消參與任何政治造勢活動及發放協勤費。

針對動員義消參加造勢活動一事，國民黨籍高雄市議員邱于軒今天表示，她也有接獲爆料，質疑原來民進黨公投第一高票是這樣衝出來的？公私不分，市庫難道通黨庫？她要求高雄市消防局有必要出來說清楚，如果造勢叫做公差，眷屬出勤也算，是不是有違反相關規定。

▲拚四大公投不同意票第一名，高市民進黨周五晚間將辦「台灣隊站出來-高雄大步向前之夜」。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒也直言，出公差是可算費用的，是否涉及詐領，污衊了義消見義勇為的公義行為，消防局應該要出來澄清。她更指，城中城事件過後許多義消都要去協助辛苦的消防弟兄執行老舊大樓的消防安檢和警報器的裝設等，再加上日常的集訓其實不算輕鬆，萬萬不該將他們的服務精神運用在選舉動員，只為達到自己的政治目的。

針對台北市議員游淑慧宣稱市府有動員義消參加公投造勢，高雄市政府新聞局長董建宏回應，這是不實惡意的抹黑，義消屬民間團體，其為義消自發性活動，屬個人行為。本府堅守行政中立，並未動員義消參與任何政治造勢活動及發放協勤費。

▲游淑慧爆高市消防局動員義消替蔡英文站台，林智鴻反擊事惡意抹黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市政府消防局也發出聲明表示，本局堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費，義消人員屬民間團體，其義消個人自發性活動，屬個人行為。

另外，高雄市義消總隊總隊長陳義永聲明，這是抹黑，義消團體係屬民間團體，並非公務單位，並無公差支領協勤費等事項，且非公務之民間團體及公民皆有對公共事務表達之自由，各人也可自發參與各種集會，請勿烏龍爆料、抹黑。

民進黨籍高雄市議員林智鴻反擊，游淑慧不分區議員，是不懂裝懂？還是製造謠言惡意抹黑？義消團體是民間團體，不是公務單位！自發性活動不是公務，是以行動來支持台灣的未來。請游大議員不要為了惡鬥，消費在前線辛苦的義消人員，剝奪義消人員參與公共事務的自由。

民進黨籍高雄市議員邱俊憲也砲轟，烏龍抹黑又來了！國民黨游大議員義消警消傻傻分不清楚，不要看到黑影就開槍。事實上，義消制度行之多年，體制上是屬民間團體，非政府所屬，全國義消總會長甚至是前立法院長王金平院長，而高雄市義消陳義永總隊長及各大隊長分隊長也都是民間人士所兼任，根本就不是政府所屬，游淑慧的指控根本就是刻意潑髒水，民意代表要做指控連基本的認知與查證都沒有，國民黨果然不意外！。