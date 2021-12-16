蔡英文明南下高雄宣講公投　游淑慧爆：消防局動員義消「充人數」

▲游淑慧爆料，消防隊動員義消到民進黨舉辦的公投之夜充人數。（圖／游淑慧提供）



記者黃巈禾／台北報導

4大公投18日登場，民進黨明（17日）把握公投之夜全力衝刺「4個不同意」。總統蔡英文晚間7時50分先於高雄場致詞，結束後趕往台北場。不過，國民黨台北市議員游淑慧今（16日）爆料，消防局動員義消出公差，義消淪為充人數的人形立牌。

民進黨17日晚間7點在高雄、台北同步舉辦公投宣講。高雄場舉辦地點為台糖高雄物流園區後方空地，台北則在凱達格蘭大道舉辦。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先到高雄致詞，隨後趕往台北場；副總統賴清德則先出席台北場，結束後前往高雄。

不過，北市議員游淑慧爆料消防局動員義消，到民進黨舉辦的「公投之夜」高雄場充人數。從游淑慧公布的LINE對話記錄可以看到，「奉大隊長指示，17日晚上6點半，總統蔡英文駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合。」

此外，「依大隊長轉達總隊長指示，17日夢時代動員活動，大隊參與人員於下午5時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請名分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合。」

「黨國不分抓到了，這就是陳其邁的高雄市」游淑慧批評，義消任務是協助消防局辦理火災預防、火災搶救、緊急救護工作以及其他災害的應變，而原本受人敬重的義消人員， 在高雄居然淪為「充人數」的人形立牌，義消參加造勢活動算公差？義消眷屬來充數也算公差？便當及義消協勤費用，是不是從公務預算支出？城中城大火才過2個月，消防局長下台仍代理中， 現在就忙著做這些「業外服務」？高雄市政府真敢！高雄市民人真好。