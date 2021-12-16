「袋裝泡麵」水煮還是用泡的？9成全站這派　還必做1動作：多爽

▲袋裝泡麵比碗裝泡麵便宜，但碗裝泡麵可以直接泡比較方便。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人喜歡用鍋子煮泡麵，不僅可以順便加點青菜、雞蛋，更重要的是，覺得麵體用煮的口感會比較好。就有網友在PTT的WomenTalk板上發問「袋裝泡麵是『水煮派』還是用『熱水泡派』？」說袋裝泡麵比起用煮的，他更喜歡用熱水泡，「不知道是不是我的錯覺啦！就是感覺麵有Q一點呢！」話題引發熱論。

「我想問問大家說啊～『袋裝泡麵』大家是『水煮派』還是用『熱水泡派』啊？」這位網友文中表示，除非他想另外加菜下去煮，不然他是「用熱水泡」的那一派，因為覺得用泡的麵比用煮的好吃，感覺麵體會比較Q一點。

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貼文一出，就有人秒跟原PO站同一派，「用煮的太燙了，泡的泡完剛好可以吃」、「我喜歡泡的口感跟味道，煮的跟泡的吃起來完全不一樣」、「既然是泡麵就是只能適合用熱水泡啊！用煮的是拉麵不是泡麵」、「泡麵的精髓就在偷懶，還水煮。」

▲原PO是袋裝泡麵是「熱水泡」那一派的。（示意圖／Pixabay）

不過，高達9成網友仍然喜歡用煮的，「絕對是煮派，某牌排骨雞麵煮的跟泡的根本兩種東西，煮的好吃非常多」、「不管有沒有加東西都用煮的」、「水煮啦哪次不水煮」、「袋裝都水煮，不知道為何有些袋裝泡麵用熱水泡不太開。」

還有人直呼一定要煮的，因為必做一件事，「水煮，再加肉片跟大把青菜」、「水煮欸！才可以加其他東西進去煮」、「煮的，因為可以加蔬菜蛋肉」、「有空就水煮加料，嫌麻煩才泡開」、「中立派，要加料水煮，沒要加料就用泡的」、「水煮可以加一堆料多爽。」

也有網友紛紛在貼文底下討論泡麵美味秘訣，「有環境條件能煮，就一定用煮的，無法煮才會用泡的」、「現在喜歡用微波煮，口感不一樣，是Q的」、「水滾後放麵進鍋，再關火，泡煮三分鐘，麵條才不會煮過頭」、「麵要Q就不要太早丟下去就好了，如果方便還是用煮的比較衛生。」