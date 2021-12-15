蝦皮店到店塞爆！網點名「這2超商」恐首當其衝：要小心

▲蝦皮店到店持續拓展，在許多社區都有據點。（圖／記者邱顯燁攝）

實習記者丁玟華／綜合報導

電商平台蝦皮今年8月起，擴增實體店面「蝦皮店到店」，並推出免運優惠，吸引不少消費者使用。就有一名網友表示，他到店到店取貨時，店裡人山人海，比隔壁的超商還要熱鬧，不禁納悶，若蝦皮店到店持續拓展，四大便利商店誰會受到影響？許多網友點名，萊爾富跟OK首當其衝。

一名網友在PTT八卦版以「蝦皮店到店成功的話，誰會大受影響？」為題發文，表示昨天到蝦皮店到店取貨，發現店裡人山人海，有拿包裹的、有拿購上網買的1元商品的，且人還一直絡繹不絕的進來。

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原PO觀察，這間蝦皮店到店約15坪左右，即使雇用了4名店員也難以應付客人，比隔壁超商還熱鬧，不禁讓他思考，若蝦皮店到店的服務越做越好，擴店數也越來越多，首當其衝的產業是否就是四大便利商店？

▲貼文曝光引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引發網友熱議，不少人點名萊爾富與OK，會是第一個受影響的超商，「萊爾富店員會變很閒」、「爽到超商店員啊，虧也不是虧他們的」、「萊爾富不用再當物流中心」、「超商店員會笑呵呵，每次找包裏花太多時間」、「OK跟萊爾富幾乎都當蝦皮貨倉在使用」。

也有網友分析，超商比蝦皮店到店還要密集，不可能被取代，未來如取消免運也無法吸引人，「現在賺的起來是因為只試營運在雙北，擴大到全台的話成本根本比不贏超商」、「一般人還是會找近的超商吧，不可能到超商這麼密集」、「免運只到月底」。