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公司尾牙取消QQ了！網友反而「曝中肯OS」一片讚：不給錢也開心

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲原PO公司尾牙被取消，網友反而讚聲連連。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

大部分公司會在年末舉辦尾牙，慰勞員工一年來的辛勞。就有網友在PTT的WomenTalk板上難過發文「公司尾牙取消」，說公司以「疫情和飯店難訂位」為由取消尾牙，但明明現在都開放內用了，讓他不禁嘆「一年難得的大餐就沒了。」貼文一出，不少人反而讚聲連連，曝光原因引發共鳴。

這位網友文中表示，「剛剛得知公司尾牙取消了，以疫情和飯店難定位為理由……」聽到這樣的消息，原PO頗為難過，「可是現在都開放內用了，一年難得的大餐就沒了。」但也只能安慰自己，現在還有工作已經算好了，「不知道大家今年還有尾牙嗎？」

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貼文一出，就有網友反而直讚，「我倒是希望沒有尾牙，線上抽獎就好，普發也行」、「天知道我多羨慕沒有尾牙，我們的尾牙是去動物園闖關，原po你要嗎呵呵」、「真的有人想去吃公司尾牙喔？給錢讓員工自己去吃想吃的不好嗎」、「尾牙重點是抽獎啦！雖然我沒中過大的」、「取消超爽，都有發現金或禮券吧？然後抽獎照抽。」

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲很多網友都認為尾牙就是在應酬，讓人根本不想參加。（示意圖／Pakutaso）

甚至有不少人覺得，就算沒有抽獎或補償也好，「取消很好啊！至少不用搞一堆娛樂他人的活動」、「超無聊的，跟應酬一樣」、「如果同事彼此不睦，還是取消比較好，壓力太大」、「比較希望取消欸！下班了還要在外面看到同事，就覺得煩」、「沒有尾牙超棒的啊，不用一直social啊～」、「超爽的欸！不給錢我也開心」、「我不想吃尾牙也對摸彩沒興趣，浪費時間去假嗨。」

還有網友分享自家公司的情況，「我們取消，但依職位發放獎金」、「去年取消發1千，抽中2千禮券，今年直接發2千禮券」、「我公司去年春酒取消有發百貨禮券耶！固定的公司聚餐也改成餐券，幫你QQ」、「連續兩年沒辦，都只發現金每人1萬，明年初準備恢復，同事們哀嚎一片」、「我們連2年取消改禮券，大家都滿開心的，不過我老公科技業，今年躲不掉，他就真的滿煩躁的XD。」

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