蝦皮店到店塞爆！他驚呼「比隔壁超商熱鬧」　網：OK萊爾富小心了

▲蝦皮店到店信義永吉門市。（圖／記者邱顯燁攝）



記者黃可昀／綜合報導

蝦皮網購有一項新選擇是「蝦皮店到店」，客人自己到指定的門市取貨，每次下單運費都0元，近期路上也出現越來越多蝦皮店到店的亮眼橘色招牌！一名網友昨天去取貨發現，「裡面真的是人山人海」，一間15坪店面幾乎快被客人擠爆，「比隔壁的便利商店還熱鬧」，不禁好奇蝦皮店到店之後如果做起來，哪個行業會首當其衝？

原PO在PTT表示，他昨天到蝦皮店到店取貨才知道有多熱鬧，有來拿包裹的、領取1元商品的，15坪店面雇用了4個店員還忙不過來，於此同時客人還是絡繹不絕地進來，整間店擁擠又吵雜，「如果蝦皮店到店服務越做越好，展店數也跟母雞下蛋一樣越來越多，哪個產業會首當其衝啊？四大便利商店嗎？」

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▲網友說蝦皮店到店做起來，超商影響最大。（圖／OK mart提供）



網友指出，最常推出網購免運的OK、萊爾富感受最明顯，「萊爾富店員會變很閒」、「OK、萊爾富」、「很好吧，他媽每次去超商結帳一堆領包裹寄包裹的煩死了」、「超商店員會笑呵呵，每次找包裏花太多時間」、「OK跟萊爾富幾乎都當蝦皮貨倉在使用」。

網友也點出蝦皮店到店2大難題，第一是門市很難密集，第二是取消免運就沒賣點了，「現在轉的起來是因為只試營運在雙北，擴大到全台的話成本根本比不贏超商」、「最南的點是台中，然後爆量一度關閉選項」、「一般人還是會找近的超商吧，不可能到超商這麼密集」、「持續免運再來說吧」。