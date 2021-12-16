華信高雄－金門明年1月首航　旅展先搶客！買機票贈兩晚食宿

▲華信航空開航高雄－金門順勢於高雄國際旅展推出相關優惠。（圖／華信提供）



記者許維寧／台北報導

華信航空於昨天（12/15）宣布將於明年1月27日起開航高雄飛金門航線，初期規劃每天兩班往返。配合明天（12/17）登場的高雄國際旅展，華信航空也推出多項優惠旅遊商品，其中金門自遊行3日只要3999元起，買機票贈送兩晚食宿，另有澎湖花蓮自由行2999元起。

華信航空今天（12/16）表示，因應12月17日至12月20日的高雄國際旅展，華信航配合明年一月底高雄－金門航線開航，推出華信航空「冬遊嘉年華」自由行、旅展限定優惠商品。金門自由行3日只要3999元起，買機票免費贈送2晚住宿加美食，另有澎湖花蓮自由行2999元起，購買即送雙重好禮。

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▲華信航空優惠商品金門自由行三天只要3999元起。（圖／華信航空提供）



華信航空也推出極致歐風味旅行5600元起，除了可玩澎金花東，還能品嚐私廚料理。另有環台飛行護照2.0，售價約2萬9888元起，除了能享高級住宿還有飛行護照專屬禮，並可一次玩遍7大景點。另外也於旅展期間推出價格僅1388元高雄－金門及免費機票週週抽雙重優惠，只要於旅展現場購買華信機票或假期產品，就能獲贈3C收納包等禮品。

因應防疫需求，華信航空也特別於旅展現場展示最新Kiosk自助報到機，全新Kiosk採非觸控式的屏幕，無須接觸機身、即可完成所有報到流程。

