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華信航空開航高雄－金門　明起可訂位！單趟優惠下殺1388元

▲▼華信航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-16859。（圖／記者李毓康攝）

▲華信航空將於明年一月下旬開航高雄－金門來回航線。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

飛離島的民眾又多一個選擇！華信航空今天（12/15）傍晚宣布，將於明年1月27日起開航高雄飛金門航線，初期規劃每天兩班往返，明天上午9時起即可正式開放訂位，只要於明年3月31日前購買並搭乘高雄－金門航班，即可享有單趟下殺1388元優惠價。

過去從高雄飛金門航線多由立榮航空執飛，華信航空今天傍晚表示，於明年1月27日起新開闢高雄－金門航線，初期規劃每天往返2班，高雄－金門航線分別有AE301、AE307分別於每天上午8時15分、15時55分由高雄小港機場飛往金門；金門－高雄航線則為AE302、AE308分別於上午10時10分和下午17時50分由金門起飛至高雄。明天上午9時起開放民眾訂位，旅客可用華信航空電話客服專線、網站或APP訂位購票，也可透過統一或全家超商購買。

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另外，華信航空也表示，金門航線也整合華航資源，彈性調整180人座的A320來執飛提升整體運量。未來將視市場運能需要機動增飛班次。本次也是繼台北、台中直飛金門後再開闢從南台灣飛金門，屆時北中南都有據點，方便民眾安排行程。

為慶祝高雄－金門開航並回饋搭機旅客，華信航空特別推出開航雙重優惠，凡於明年3月31日前購買並搭乘華信航空高雄－金門航班就享有網路優惠價，單程下殺新台幣1388元起，離島居民只要新台幣1300元起；並自1月27日至3月31日止共9週時間，週週抽出一位旅客獲得高雄－金門免費機票一張。

另外配合民航局春節管制，1月28日至2月8日期間，金門機位將併同開放第2波加班機統一開賣。

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