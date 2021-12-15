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金門與莊福文教基金會簽約　擴大金門野生動物保育救傷量能

▲金門縣府、莊福文教基金會簽訂合作契約 共同推動金門野生動物保育。（圖／金門縣政府提供）

▲金門縣長楊鎮浯與莊福文教基金會董事長賴振融共同簽屬合作交流契約。(圖／金門縣政府提供；以下同)

地方中心／綜合報導

金門縣長楊鎮浯與莊福文教基金會董事長賴振融，15日於金門縣政府大禮堂共同簽署合作契約，雙方將就野生動物救傷、照養、教育、推廣、保育研究、環境教育進行合作，連結產官學研社各方，擴大金門地區整體保育救傷的軟硬體能量之目標。

▲金門縣府、莊福文教基金會簽訂合作契約 共同推動金門野生動物保育。（圖／金門縣政府提供）

▲金門縣府與莊福文教基金會將共同推動野生動物保育及生態復育交流。

金門縣長楊鎮浯指出，金門有著豐富且珍貴的生態資源，許多瀕臨絕種野生動物如歐亞水獺、金龜更僅存於金門，10月下旬縣府剛在金湖地區建置了野生動物救傷站，但整體的保育救護、研究及環境教育推廣還有精進的空間。莊福文教基金會在野生動物保育領域具有領導地位，此次願給予金門外部協助，也表示朝向設定的目標又往前邁進了一步。

▲金門縣府、莊福文教基金會簽訂合作契約 共同推動金門野生動物保育。（圖／金門縣政府提供）

▲金門縣長楊鎮浯了解動物保育及環境教育工作。

莊福文教基金會董事長賴振融表示，莊福文化教育基金會成立宗旨是為了推廣動物保育及環境教育工作，同時關懷國際及本土瀕危保育物種，並致力於保護野生動物生存權，將資源回饋於社會、偏鄉、弱勢。為發揚並補足離島專業資源缺乏之困境，先前就曾蒞金拜會縣長並與洽談合作規劃事宜，希望藉由雙方合作強化金門與外界之交流，以共創雙贏。

▲金門縣府、莊福文教基金會簽訂合作契約 共同推動金門野生動物保育。（圖／金門縣政府提供）

▲楊鎮浯縣長了解海豚保育事宜。

莊福文教基金會在野生動物保育經驗相當豐富，如瀕危物種白犀牛復育更是國際知名的成就，依此次簽署的合作契約，未來雙方可相互諮詢交流，導入專業的人力以及醫療器材，莊福文教亦預定提供獸醫回訓機制，協助金門的獸醫師不斷的精進，未來還會有教育札根、導入在地居民參與等短中長期的計畫，希望藉由外部力量，補足離島野生動物救援量能，讓金門在地物種得以繁衍永續。(金門縣政府廣告)

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