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預言明年加強劑還有一堆會銷毀！李秉穎：為了不讓有需要的人打不到

▲▼李秉穎接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲15日在節目中爆料，一批莫德納已經「過期報廢」，批評中央疫苗政策一團亂。但中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎指出，就算是明年的加強劑，也一定會有銷毀，但疫苗的購買就是「寧可銷毀也不要讓有需要的人打不到」。

柯文哲爆料，台北市政府14日開會時得知，有一批莫德納因為「過期報廢」。他直言，會有這樣的結果，就是因為中央一開始買疫苗時完全沒計畫，「後來就亂掉了！」連行政院政委唐鳳的疫苗預約系統也垮了，「現在（疫苗）預約率不到30％，代表系統垮掉了。」

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但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中否認，目前沒有莫德納過期銷毀情況。指揮中心發言人莊人祥則說，莫德納屆效疫苗都使用完畢，除一般接種外，也有部分提供給實驗動物施打；初步瞭解是12/7屆效的莫德納，約392劑轉提供實驗使用。

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時說明，疫苗本來就是會買很多，也一定會有過期情況。他提到，就像明年購買的兩千萬次世代莫德納疫苗或是加強劑，就會銷毀一堆，為了確保疫苗供應，同時也會向其他疫苗廠認購一些疫苗，加起來肯定超過2千3百萬。

李秉穎認為，疫苗是「寧可銷毀，也不要讓有需要的人打不到」。他舉例，第一波疫苗開始預購是在2020年底，當時疫苗都尚未完成第三期，也不曉得會不會成功，但就是必須預購，否則根本搶不過其他國家。

李秉穎說，雖然無法保證疫苗能不能成功，但為了防範疫情，還是必須買多一些，否則其中一款若失敗，就少了好幾百萬劑的疫苗，屆時造成不夠打。他提到，目前接種率已經到了瓶頸上不去，有30%的人就是不打，疫苗也就會有浪費的可能性。

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