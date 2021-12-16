台灣一定要清零！醫：光1%死亡率就受不了　2條件「與病毒共存」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

全球受到新冠疫情肆虐近2年，經濟生活大受影響。對於「與病毒共存」的策略，不少國家已率先執行，台灣前陣子也曾出現討論聲浪。不過，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人李秉穎指出，現階段一定要清零，若想完全放鬆管制，還得觀察一段時間，必須看到病毒有弱化跡象，否則光是「1%死亡率」就會受不了。

部分國家在疫苗問世後，選擇與病毒共存、恢復正常生活。但隨著變異株不斷出現，國際疫情未有減緩趨勢，包括鄰近的亞洲國家，新加坡及南韓確診個案居高不下。不過，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時強調，一旦放棄防疫規定，病例數就是會增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎認為，想要與病毒共存的條件在於，還得觀察至病毒真的完全弱化、清症化，不會有造成重症死亡的疑慮時，才能考慮放寬。「我們目前階段就是要清零」他指出，否則疫情一上來，不只重症、死亡會增加醫療機構負擔，甚至會有醫療品質受影響，導致許多患者來不及治療，這一切都會導致非常大的生命財產損失，並打擊經濟。

李秉穎說，台灣要完全放鬆管制還是需要一段時間，不然「病毒沒弱化，光是1%死亡率就受不了了。」