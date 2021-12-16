警監聯合稽查取締改裝噪音車　3小時取締45件

▲台南市警三分局晚上結合交通警察大隊、監理站等單位聯手出擊，擇定安南區海佃路段執行「監、警聯合稽查」專案勤務， 3小時開罰改裝車及各類違規45件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局為維護所轄安南區的交通安全與環境安寧，15日晚上6至10時，結合交通警察大隊、監理站等單位聯手出擊，擇定安南區海佃路段執行「監、警聯合稽查」專案勤務，展現執法力度與強度，3小時開罰改裝車及各類違規45件、通報噪音車12件，以改善改裝、噪音車輛等違規、擾民情形。

三分局指出，15日「監、警聯合稽查」專案勤務，集合各主管機關之專業及力量，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛40件、第21條無照駕駛4件、第31條未依規定戴安全帽1件、通報改裝排氣管噪音車輛12件，另同時段查獲酒後駕車1件，因駕駛拒絕酒測，重罰18萬元。

三分局呼籲，汽機車改裝排氣管、車燈(LED、HID)或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以1800元至3600元罰鍰。

警方強調，冬令進補或餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等湯頭，酒測值超標均將受罰。參加飲宴活動前，最好先指定不飲酒的親友擔任駕駛接送，或儘可能利用大眾運輸、請人代駕或呼叫計程車代步，以確保交通安全。

三分局表示，警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。