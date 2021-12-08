台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話：違法轉賣一定嚴辦！

▲台南市仁德區1處建案「排隊買房」誇張行為，引來台南市政府聯合稽查行動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

媒體報導「直擊台南30人熬通宵搶房」相關報導引發全國關注，台南市地政局於8日派員，會同台南市政府消保官至現場辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風，地政局及消保官到案場時發現排隊人潮難以控制，已經影響到附近交通安全，立即指示業者以號碼牌方式紓解人潮，現場民眾隨即「散去」。

▲台南市長黃偉哲對「排隊買房」情事，認為過度的炒作不是一個很好的現象。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲針對民眾熬夜排隊搶房表示，房地產熱絡，有一部分是投資，甚至有一部分是投機的部分，呼籲消費者要冷靜下來，過度的炒作不是一個很好的現象；在預售屋的階段，就彼此私下轉讓交易，不僅有稅務的問題，還有炒房的問題，市府希望都要遏止。黃偉哲指示消保官及地政局、還有相關的局處持續追蹤，如果發現有紅單交易及違法私下轉賣哄抬炒作的情況，一定嚴查嚴辦，倘有發現違法的部分，該移送就移送，該開罰就開罰，市政府一定會嚴加查察。

台南市地政局長陳淑美表示，依據現場稽查人員回報指出，本案訂購門檻低，消費者可無條件退定，但不可轉讓第3人，尚無違反紅單轉讓規定，截至8日天中午為止，共簽訂36張購屋意願書，成交件數並不多。該案目前發現現場部分銷售人員未依規定完成備查，地政局已請業者依規定限期改正。針對排隊人潮過多，秩序混亂，引發民眾買不到房的恐慌心理，地政局及消保官呼籲業者自律，不要特意台南仁德傳「排隊買房」引關注，並且業者有責任維持現場交易秩序，不要有漏夜排隊、插隊鼓譟、影響周遭安寧的情事。地政局及相關單位將持續關注後續是否有違規轉單的情況，並適時陳報內政部，以維護市場交易秩序。

▲台南市仁德區1處建案8日上午10時將開案銷售，不過在凌晨2時左右就聚集了約30位民眾在現場等候，並架起桌椅將在此通宵排隊。（圖／翻攝自Facebook／住宅週報）

台南市仁德區1處建案8日上午10時將開案銷售，不過在凌晨2時左右就聚集了約30位民眾在現場等候，並架起桌椅將在此通宵排隊。臉書粉絲專頁「住宅週報」凌晨2時PO出照片表示，「竹北排隊買房，在台南復刻」，圖中可見已有人潮聚集，在街頭過夜排隊只為搶到10時將開賣的預售屋。據了解，該建案在今年10月開工，共6棟531戶，24坪至44坪，地下3樓、地上14層建物，開價每坪32至38萬元。

▲PTT上有人PO文揪團排隊。（圖／翻攝自PTT）

台南市仁德區陸續有新建案成屋、交屋，今年6月移轉量還衝上台南第1，東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章先前表示，仁德區除了原本就擁有一定的就業人口外，同時也是地理位置最佳的台南市蛋白區，交通便利性、生活機能俱佳，且仁德目前的房價較為親民，未來園區建設完成，開發陸續到位後，將會吸引更多就業人口移入，仁德房市的未來相當可期。