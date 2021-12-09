杜絕汽機車噪音深夜擾民　桃警取締違規改裝車最重罰2.4萬

▲平鎮警分局配合市府環保局、中壢監理站取締汽機車噪音，對改裝過汽機車進行聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為避免汽機車改裝後深夜製造噪音妨害安寧，平鎮警分局結合桃園市環保局、中壢監理站進行聯合稽查，針對汽機車排氣管改裝後噪音進行稽查，其中共舉發51件、攔查不合格汽機車車主共計132件；平鎮警分局呼籲，車輛違規改裝將依法開罰，最重可處6000元以上24000元以下罰鍰，希望用路人勿心存僥倖。

▲平鎮警分局配合市府環保局、中壢監理站取締汽機車噪音，對汽機車進行聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通組組長王瑞程指出，這項專案勤務於本月初實施，針對汽機車改裝排氣管進行聯合稽查，其中針對非法改裝車輛舉發51件、無照駕駛舉發22件；另外攔查改裝不合格排氣管函文給市府環保局通知車主到驗計132件，違規超標者將依違反噪音管制法第13條舉發，並責令限期改善。

▲平鎮警分局配合環保局、中壢監理站取締汽機車噪音進行聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方除針對轄內易有改裝噪音車違規之路段，另外將以不定點、不定時方式持續執行環、監與警聯合稽查，積極使用日前增設之「噪音自動偵測照相系統」，針對噪音與超速等違規項目加強取締，藉由執法強度降低噪音以改善民眾居住安寧。

平鎮警分局呼籲，用路人若違規改裝汽機車，得依「道路交通管理處罰條例」第16條處900元以上1800元以下罰鍰；汽車若拆除消音器，或以其他方式造成釀成噪音，可處6000元以上24000元以下罰鍰。另外，車輛噪音超過標準，可依違反「噪音管制法」第13條規定處1800元以上3600元以下罰鍰，籲請用路人不要心存僥倖。

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